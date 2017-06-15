Мужчина получил срок за разбой с разбитой бутылкой и ножницами

Мужчина получил срок за разбой с разбитой бутылкой и ножницами

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, попытавшемуся ограбить цветочный павильон на Красном проспекте. 


Судья приговорил Николая Ермалюка к 3 годам и 10 месяцам в колонии общего режима. Также его дополнительно ограничили в свободе на 1,5 года, передали в прокуратуре НСО.


Случай произошёл 28 марта. Ермалюк подобрал стеклянную бутылку из-под пива, разбил её и взял с собой горлышко от бутылки. Затем он зашёл в цветочный павильон Flo Fresh Flowers на Красном проспекте, 85. «Он решил совершить разбой — напасть на продавца павильона с целью хищения имущества», — рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО. 


Мужчина достал из куртки горлышко от бутылки и направил острие разбитого стекла в лицо продавцу, а затем потребовал передать ему деньги. Женщина попыталась выхватить у противника кусок стекла, потом взяла секатор и направила его в сторону незваного гостя. Он, в свою очередь, схватил ножницы и попытался ударить ими продавца в лицо и голову.  Женщина стала кричать, Ермалюк испугался и выбежал из павильона, передали в надзорном ведомстве. 


Следствие признало мужчину виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). 


Приговор не вступил в законную силу.


Еще один разбой в Заельцовском районе произошёл в начале года в офисе по выдаче микрокредитов на Красном проспекте. Тогда в помещение ворвался 22-летний молодой человек с пневматическим пистолетом

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой 

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