Пожарные потушили загоревшийся долгострой в Кировском районе за несколько минут

Пожар в долгострое на ул. Зорге
Пожар в долгострое на ул. Зорге


Вечером 14 июня на Затулинском жилмассиве в Новосибирске загорелся трехэтажный долгострой.


«Пожар был вчера на Затулинском жилмассиве около 9–10 вечера, за домом Зорге, 275. Там заброшенное недостроенное здание трех этажей. На месте работали две автоцистерны. Пожарные справились с огнём буквально за пять минут», — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети оказавшийся на месте событий Алексей Лопатин.


Работа сотрудников МЧС
Работа сотрудников МЧС


Мужчина пояснил, что он катался на велосипеде, увидел пожарные машины и поехал за ними. На месте происшествия Андрей сделал несколько фотографий работы пожарных.


Пожарные справились с огнем за несколько минут
Пожарные справились с огнем за несколько минут


Андрей говорит, что, по словам местных жителей, на территории долгостроя часто балуются дети.


Пожарные машины, приехавшие на вызов
Пожарные машины, приехавшие на вызов


Дополнение: В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что пожарных вызвали в 20:48. «На заброшенной стройке горел мусор на открытой территории на площади 40 кв. м. Ликвидация открытого горения — в 21:00, ликвидация пожара — в 21:10», — сказали в МЧС.


Сотрудникам МЧС не всегда быстро удается справиться с пожаром. Недавно в Кировском районе горел склад торгового города «Левобережный» — тушили его больше 16 часов.

Ксения Евдокимова
Фото Андрея Лопатина

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