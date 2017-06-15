Пожарные потушили загоревшийся долгострой в Кировском районе за несколько минут

Пожар в долгострое на ул. Зорге





Вечером 14 июня на Затулинском жилмассиве в Новосибирске загорелся трехэтажный долгострой.





«Пожар был вчера на Затулинском жилмассиве около 9–10 вечера, за домом Зорге, 275. Там заброшенное недостроенное здание трех этажей. На месте работали две автоцистерны. Пожарные справились с огнём буквально за пять минут», — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети оказавшийся на месте событий Алексей Лопатин.







Работа сотрудников МЧС





Мужчина пояснил, что он катался на велосипеде, увидел пожарные машины и поехал за ними. На месте происшествия Андрей сделал несколько фотографий работы пожарных.







Пожарные справились с огнем за несколько минут





Андрей говорит, что, по словам местных жителей, на территории долгостроя часто балуются дети.







Пожарные машины, приехавшие на вызов





Дополнение: В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что пожарных вызвали в 20:48. «На заброшенной стройке горел мусор на открытой территории на площади 40 кв. м. Ликвидация открытого горения — в 21:00, ликвидация пожара — в 21:10», — сказали в МЧС.







Сотрудникам МЧС не всегда быстро удается справиться с пожаром. Недавно в Кировском районе горел склад торгового города «Левобережный» — тушили его больше 16 часов.

