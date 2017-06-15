В Новосибирске на базе НГУ заработала школа для пилотов дронов

Занятия в школе начались 14 июня

Вчера, 14 июня, на базе Специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ) заработала школа пилотирования квадрокоптеров.





«У нас подписано соглашение о создании на базе СУНЦ НГУ школы пилотирования квадрокоптеров. Секции также будут представлены на базе Высшего колледжа информатики (структурное подразделение НГУ)», — сообщает ТАСС со ссылкой на инициатора проекта Алексея Мелешихина.







На занятия записались 100 школьников. В школе пилотирования оборудована специальная полоса препятствий, где дрон нужно провести через кольцо, вокруг флажка или посадить на нужную площадку. Детей будут учить собирать, разбирать, чинить дроны и управлять ими, в том числе в форме командных боёв. В обучении используются «боевые» китайские квадрокоптеры, отмечает ТАСС.







«Для тех, кто научился управлять, мы устраиваем бои, можно в команде: четыре дрона, пять попаданий друг в друга — выключается двигатель — дрон падает. Затем его нужно починить», — передает издание слова Мелешихина.







Со ссылкой на данные Минтруда России Мелешихин говорит, что оператор квадрокоптера — одна из 50 профессий будущего. Дроны уже широко используются для доставки грузов, аэрофотосъемки, зондирования, в военных целях. Выпускники школы будут получать сертификаты о прохождении обучения.







Недавно около 2 тыс. талантливых школьников, живущих от Владивостока до Казани, получили письма из «сибирского Хогвартса» — Летней школы СУНЦ.

