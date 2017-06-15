Тысячи новосибирских врачей получили свой дом в центре города

Врачи просили чиновников о своём доме более 10 лет — и 14 июня 2017 года он открылся в центре Новосибирска
Врачи просили чиновников о своём доме более 10 лет — и 14 июня 2017 года он открылся в центре Новосибирска

Вечером 14 июня на ул. Орджоникидзе открылся Дом Новосибирской областной ассоциации врачей — своё здание профессиональное медицинское сообщество ждало более 10 лет. 


На открытие Дома ассоциации врачей пришли десятки медиков: министр здравоохранения НСО Олег Иванинский, главные врачи крупнейших больниц Новосибирска и врачи из соседних регионов. Штаб медиков расположен в многоэтажном здании на ул. Орджоникидзе, 30 — на самом деле это офисные помещения на 180 кв. м, в том числе конференц-зал, переговорная, кабинет юриста, архив, музей и т.д.


На самом деле Дом врачей напоминает скорее офис
На самом деле Дом врачей напоминает скорее офис


В нём есть конференц-зал, в котором медики любых специальностей могут обсуждать профессиональные вопросы, заметили в ассоциации врачей
В нём есть конференц-зал, в котором медики любых специальностей могут обсуждать профессиональные вопросы, заметили в ассоциации врачей


Об этом доме новосибирские врачи мечтали более 10 лет — в конце 2016 года они в очередной раз попросили губернатора Владимира Городецкого предоставить им помещения


«Губернатор, безусловно, помог. Мы давно просили, причем не у одного губернатора, прямо скажу. И всегда ставили в пример все остальные наши творческие сообщества: есть Дома композиторов, поэтов, писателей, учителей — гораздо в большем объеме, чем, честно говоря, у нас. Мы просто давно говорили — должно быть такое место, куда бы любой врач мог прийти за помощью», — рассказал НГС.НОВОСТИ председатель ассоциации, главврач городской поликлиники № 1 Сергей Дорофеев. Ремонт в помещениях делали за счёт спонсоров и своими силами, отметил он.


Сергей Дорофеев проводит экскурсию по Дому врачей
Сергей Дорофеев проводит экскурсию по Дому врачей


На праздничное открытие прибыл министр здравоохранения НСО Олег Иванинский
На праздничное открытие прибыл министр здравоохранения НСО Олег Иванинский


Председатель ассоциации добавил, что и пациенты могут приходить со сложными вопросами, возникшими с лечащими врачами, — как приходили раньше к нему в поликлинику. 


По информации Сергея Дорофеева, в Новосибирскую ассоциацию врачей входят около 7 тыс. участников из лечебных учреждений города и НСО, в правление входят 33 человека.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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