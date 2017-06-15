Тысячи новосибирских врачей получили свой дом в центре города

Врачи просили чиновников о своём доме более 10 лет — и 14 июня 2017 года он открылся в центре Новосибирска

Вечером 14 июня на ул. Орджоникидзе открылся Дом Новосибирской областной ассоциации врачей — своё здание профессиональное медицинское сообщество ждало более 10 лет.





На открытие Дома ассоциации врачей пришли десятки медиков: министр здравоохранения НСО Олег Иванинский, главные врачи крупнейших больниц Новосибирска и врачи из соседних регионов. Штаб медиков расположен в многоэтажном здании на ул. Орджоникидзе, 30 — на самом деле это офисные помещения на 180 кв. м, в том числе конференц-зал, переговорная, кабинет юриста, архив, музей и т.д.







На самом деле Дом врачей напоминает скорее офис





В нём есть конференц-зал, в котором медики любых специальностей могут обсуждать профессиональные вопросы, заметили в ассоциации врачей





Об этом доме новосибирские врачи мечтали более 10 лет — в конце 2016 года они в очередной раз попросили губернатора Владимира Городецкого предоставить им помещения.







«Губернатор, безусловно, помог. Мы давно просили, причем не у одного губернатора, прямо скажу. И всегда ставили в пример все остальные наши творческие сообщества: есть Дома композиторов, поэтов, писателей, учителей — гораздо в большем объеме, чем, честно говоря, у нас. Мы просто давно говорили — должно быть такое место, куда бы любой врач мог прийти за помощью», — рассказал НГС.НОВОСТИ председатель ассоциации, главврач городской поликлиники № 1 Сергей Дорофеев. Ремонт в помещениях делали за счёт спонсоров и своими силами, отметил он.







Сергей Дорофеев проводит экскурсию по Дому врачей





На праздничное открытие прибыл министр здравоохранения НСО Олег Иванинский





Председатель ассоциации добавил, что и пациенты могут приходить со сложными вопросами, возникшими с лечащими врачами, — как приходили раньше к нему в поликлинику.







По информации Сергея Дорофеева, в Новосибирскую ассоциацию врачей входят около 7 тыс. участников из лечебных учреждений города и НСО, в правление входят 33 человека.