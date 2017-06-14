Саратовский спасатель доехал до Новосибирской области на велосипеде

Александр Домбровский
Александр Домбровский

В Новосибирскую область приехал участник одиночного велопробега Александр Домбровский, направляющийся из Саратова на Байкал.


Сотрудник службы спасения Саратовской области Александр Домбровский решил в одиночку преодолеть около 5 тыс. км на велосипеде, чтобы доехать до Байкала. Ночует спасатель где придется: у друзей и случайных знакомых, в отелях, на природе.


«В последние два дня погодные условия позволяли, поэтому я ночевал на открытом воздухе. <…> Я полностью укомплектован. То есть я могу существовать вообще вне инфраструктуры несколько дней, если затарюсь пищей. Всё необходимое для жизни у меня есть: и чтобы спать, и чтобы разводить костёр, и чтобы заряжать свои девайсы», — рассказал путешественник НГС.НОВОСТИ вечером 14 июня.


По словам Александра Домбровского, каждый день он проезжает в среднем по 200 км, сегодня 16-й день его велопутешествия, позади больше половины пути. Велосипедист оставил позади Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск и 13 июня въехал в Новосибирскую область. Теперь он целенаправленно едет в Новосибирск по трассе М51, минуя встречающиеся по дороге населенные пункты. Сегодня вечером во время телефонного разговора с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Александр Домбровский сообщил, что находится чуть более чем в 200 км от Новосибирска — в районе села Убинское.


В Чановском районе Новосибирской области
В Чановском районе Новосибирской области


Несмотря на то что саратовский спасатель в Новосибирской области уже больше суток, в его блоге в соцсети «ВКонтакте» этой части путешествия посвящена всего одна запись с двумя фотографиями.


«У меня тяжелая езда по Новосибирской области получается из-за встречного ветра, я большую часть времени не фотографирую, а просто пашу, кручу педали <…> А в целом новосибирская трасса от Омска меня в принципе порадовала дорогой, здесь почти что везде есть асфальт, и это приятно, учитывая те места, где я проезжал», — поделился впечатлениями Александр Домбровский.


В Татарском районе Новосибирской области
В Татарском районе Новосибирской области

По словам саратовца, у его велопробега нет лозунгов и определенной цели, это просто поездка по стране на специфическом виде транспорта. Также Александр Домбровский пояснил, что это уже не первый его многокилометровый велопробег: он уже добирался на велосипеде из Саратова до Самары (около 500 км) и до Чёрного моря (1200 км). В Новосибирск велосипедист планирует приехать вечером 15 июня. 


Несколькими днями ранее в Новосибирске побывали кругосветные путешественники, которые решили за 50 дней облететь земной шар на вертолёте Bell 407. 

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/baikal.challenge

Прочтений: 425
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено