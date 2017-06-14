Саратовский спасатель доехал до Новосибирской области на велосипеде

Александр Домбровский

В Новосибирскую область приехал участник одиночного велопробега Александр Домбровский, направляющийся из Саратова на Байкал.







Сотрудник службы спасения Саратовской области Александр Домбровский решил в одиночку преодолеть около 5 тыс. км на велосипеде, чтобы доехать до Байкала. Ночует спасатель где придется: у друзей и случайных знакомых, в отелях, на природе.







«В последние два дня погодные условия позволяли, поэтому я ночевал на открытом воздухе. <…> Я полностью укомплектован. То есть я могу существовать вообще вне инфраструктуры несколько дней, если затарюсь пищей. Всё необходимое для жизни у меня есть: и чтобы спать, и чтобы разводить костёр, и чтобы заряжать свои девайсы», — рассказал путешественник НГС.НОВОСТИ вечером 14 июня.





По словам Александра Домбровского, каждый день он проезжает в среднем по 200 км, сегодня 16-й день его велопутешествия, позади больше половины пути. Велосипедист оставил позади Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск и 13 июня въехал в Новосибирскую область. Теперь он целенаправленно едет в Новосибирск по трассе М51, минуя встречающиеся по дороге населенные пункты. Сегодня вечером во время телефонного разговора с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Александр Домбровский сообщил, что находится чуть более чем в 200 км от Новосибирска — в районе села Убинское.







В Чановском районе Новосибирской области





Несмотря на то что саратовский спасатель в Новосибирской области уже больше суток, в его блоге в соцсети «ВКонтакте» этой части путешествия посвящена всего одна запись с двумя фотографиями.







«У меня тяжелая езда по Новосибирской области получается из-за встречного ветра, я большую часть времени не фотографирую, а просто пашу, кручу педали <…> А в целом новосибирская трасса от Омска меня в принципе порадовала дорогой, здесь почти что везде есть асфальт, и это приятно, учитывая те места, где я проезжал», — поделился впечатлениями Александр Домбровский.







В Татарском районе Новосибирской области

По словам саратовца, у его велопробега нет лозунгов и определенной цели, это просто поездка по стране на специфическом виде транспорта. Также Александр Домбровский пояснил, что это уже не первый его многокилометровый велопробег: он уже добирался на велосипеде из Саратова до Самары (около 500 км) и до Чёрного моря (1200 км). В Новосибирск велосипедист планирует приехать вечером 15 июня.





Несколькими днями ранее в Новосибирске побывали кругосветные путешественники, которые решили за 50 дней облететь земной шар на вертолёте Bell 407.