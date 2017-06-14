Вырвавшийся из-под земли фонтан залил тротуар в Калининском районе

Кадр из видеоролика, снятого в 17:30 на перекрестке ул. Народной и 25 лет Октября 
Кадр из видеоролика, снятого в 17:30 на перекрестке ул. Народной и 25 лет Октября 

Вечером 14 июня в Калининском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: вырвавшаяся из-под земли вода залила тротуар и проезжую часть.


Видеороликом с бьющим из-под земли фонтаном поделилась читательница НГС. Как пояснила женщина, она сняла это видео примерно в 17:30 на пересечении ул. 25 лет Октября и Народной, когда гуляла с ребёнком.



Начиная со второй половины мая подобные фонтаны появляются на улицах Новосибирска регулярно. Как правило, это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, которые проходят в городе в преддверии отопительного сезона. Например, на прошлой неделе по этой причине столб воды вырвался из-под земли на ул. Зорге.


Сейчас испытания тепловых сетей проходят в Калининском и Дзержинском районах. Из-за этого без горячей воды остались дома на 13 улицах.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео читательницы НГС

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