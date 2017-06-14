Шестеро новосибирцев удостоились наград и почётных званий от Путина

Знак отличия «За безупречную службу» (30 лет)

Президент России Владимир Путин решил вручить государственные награды и присвоить почётные звания шестерым отличившимся жителям Новосибирской области.





Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Владимир Путин подписал на этой неделе, 12 июня. Среди награждённых числятся 6 представителей Новосибирской области.







Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президент решил наградить мастера-наладчика ООО АФ «Семена Приобья» (Новосибирский район) Романа Михайличенко. Такую же медаль получит и генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова. В указе отмечается, что эта награда достанется Татьяне Подчасовой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».







Знак отличия «За безупречную службу» с обозначением XXX (т.е. 30 лет) получит Надежда Инина, работающая заместителем министра – начальником управления труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.





Почетное звание «Заслуженный работник соцзащиты населения РФ» президент присвоил Елене Михайловой — начальнику отдела социальной поддержки населения администрации Советского района Новосибирска. А доярка ОАО «Черновское» Елена Устюжанцева из Кочковского района и генеральный директор ЗАО «Дубровинское» Анатолий Кляйн (Усть-Таркский район) получили почётные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».







В начале этой недели Владимир Путин также вручил Государственную премию двоим сотрудникам новосибирского биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина — Александру Караськову и Евгению Покушалову. Примечательно, что работающие в Новосибирской области специалисты удостаиваются не только российских наград: недавно профессор кафедры французского языка Гуманитарного института НГУ Мишель Дебренн получила высшую государственную награду Франции.