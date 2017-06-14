Шестеро новосибирцев удостоились наград и почётных званий от Путина

Знак отличия «За безупречную службу» (30 лет)
Знак отличия «За безупречную службу» (30 лет)

Президент России Владимир Путин решил вручить государственные награды и присвоить почётные звания шестерым отличившимся жителям Новосибирской области.


Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Владимир Путин подписал на этой неделе, 12 июня. Среди награждённых числятся 6 представителей Новосибирской области.


Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президент решил наградить мастера-наладчика ООО АФ «Семена Приобья» (Новосибирский район) Романа Михайличенко. Такую же медаль получит и генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова. В указе отмечается, что эта награда достанется Татьяне Подчасовой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».


Знак отличия «За безупречную службу» с обозначением XXX (т.е. 30 лет) получит Надежда Инина, работающая заместителем министра – начальником управления труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 


Почетное звание «Заслуженный работник соцзащиты населения РФ» президент присвоил Елене Михайловой — начальнику отдела социальной поддержки населения администрации Советского района Новосибирска. А доярка ОАО «Черновское» Елена Устюжанцева из Кочковского района и генеральный директор ЗАО «Дубровинское» Анатолий Кляйн (Усть-Таркский район) получили почётные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».


В начале этой недели Владимир Путин также вручил Государственную премию двоим сотрудникам новосибирского биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина — Александру Караськову и Евгению Покушалову. Примечательно, что работающие в Новосибирской области специалисты удостаиваются не только российских наград: недавно профессор кафедры французского языка Гуманитарного института НГУ Мишель Дебренн получила высшую государственную награду Франции.

Ольга Хмелевская
Фото ru.wikipedia.org

Прочтений: 3285
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено