Убийца 3-месячного котёнка получил реальный срок за свои преступления

Суд приговорил 18-летнего жителя Оби к реальному сроку

Сегодня, 14 июня, суд в Новосибирской области вынес приговор 18-летнему молодому человеку, который жестоко расправился с котёнком в Оби.





Это преступление произошло вечером 9 ноября 2016 года.







Условно осужденный за кражи Алексей Егоров выпил и «из хулиганских побуждений» убил ножом 3-месячного котёнка, которого несколько дней назад сам принёс с улицы, сообщили в прокуратуре Оби.







«В квартире находилась мать подозреваемого и несовершеннолетние дети. Совершив убийство котёнка, осужденный показал им труп животного», — описали ситуацию в прокуратуре.







Как ранее рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, вместе с молодым человеком в квартире были его младшая сестрёнка, младший брат и старший 19-летний брат, а также 38-летняя мать. О происшествии правоохранителям стало известно благодаря матери молодого человека, которая вызвала полицию.







Сам Алексей Егоров ранее рассказывал НГС.НОВОСТИ, что в тот день был сильно пьян и у него «съехала крыша». Также он уточнил, что подобрал котёнка на обском рынке. «Он сидел в коробке с надписью "Мне холодно, заберите меня". Мне стало жалко его, я решил его забрать. Назвали Максимом, но мать хотела всё время его выгнать», — пояснял молодой человек.







Дело об убийстве котёнка рассматривал Обской городской суд. Как сообщили в прокуратуре Оби, кроме жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ) Алексея Егорова также обвиняли в двух кражах (ст. 158 УК РФ), в одной из которых ему помог ранее судимый сообщник Роман Буженко.







Что именно украли Егоров и его подельник, в ведомстве не уточнили. Но, по данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, с убийством котёнка эти кражи никак не связаны.







Сегодня, 14 июня, суд признал Алексея Егорова виновным во всех трех преступлениях и приговорил его к 2 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Оби. Как уточняется на сайте суда, отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима.







В прокуратуре Оби добавили, что второй подсудимый — Буженко — за кражу также лишился свободы на 2 года.





Приговор в законную силу не вступил.