Детские переломы в батутном центре привели к уголовному делу

Случай произошёл 11 мая

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как 10-летние посетители батутного центра Eversi получили травмы позвоночника.







Случай произошёл 11 мая. Родители привезли в батутный центр на ул. Фабричная,17 группу 10-летних детей для празднования дня рождения, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





«После повторения детьми на батуте продемонстрированных инструктором клуба прыжков у троих из них — двух девочек и одного мальчика — заболела спина. Впоследствии в связи с непрекращающейся болью родители привезли несовершеннолетних в медицинские учреждения, где им были диагностированы компрессионные переломы позвонков», — передает СК.





После этого инцидента следователи начали проверку.





Железнодорожный межрайонный следственный отдел 13 июня возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).





НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием к директору центра Eversi Андрею Кожевникову. Он сказал, что до звонка корреспондента НГС не знал о возбуждении дела. В канцелярии Железнодорожного межрайонного следственного отдела ему пояснили, что решение по делу с батутным центром ещё не принято. В связи с этим собеседник предположил, что редакция дезинформирована.





«Возбуждение или невозбуждение дела — это, грубо говоря, результат проверки. Проверка на данный момент ещё вроде как не окончена. Соответственно, решение пока принято быть не может», — отметил директор Eversi.





Однако он высказал позицию центра по происшествию.





«Наша позиция [заключается в том], что вины батутного центра в произошедшем нет. Всё, что зависит от нас в плане безопасности в центре, мы всё делаем. Считаем, что вина в произошедшем на стороне родителей и детей, посетивших центр», — прокомментировал Кожевников.





Однако старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ информацию о возбуждении дела.





«Прокурор признал законным возбуждение дела», — заметил он.





Следователи установят все обстоятельства происшествия, в том числе проверят, насколько соответствуют услуги батутного центра требованиям стандартов, передали в пресс-службе СК.





Центр экстремальных видов спорта Eversi открылся в Новосибирске в начале 2015 года. На площади порядка 720–750 кв. м разместились крытый скейт-парк, зоны с батутом, зоны для акробатики, трикинга, паркура. На батутах тренеры занимаются со взрослыми, а также с детьми от 3 лет.