Полиция остановила многодневную кражу важных деталей с новосибирских рельсов

На протяжении 5 дней двое мужчин крали противоугоны с железнодорожных рельсов в Новосибирске

Двое мужчин попали под следствие за кражу 650 противоугонов с железнодорожных рельсов, идущих со станции Инская в Новосибирске до станции Издревая в Новосибирском районе.





Предполагается, что преступление длилось с 29 мая по 2 июня.







«Противоугон закрепляет рельс к шпале, чтобы он не шатался. Если противоугон вытащить, то рельс может "ходить". В течение нескольких дней двое мужчин сбивали молотком противоугоны — когда они пришли за последним мешком, который они оставили в кустах, их задержали.





Потом проводились следственные действия, поэтому сообщаем только сейчас», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший референт отделения информации УТ МВД России по СФО Аягоз Ашимова.







По данным 2ГИС, длина железнодорожных рельсов, с которых крали детали, составляет около 7 км. Эти рельсы используются для пассажирских и пригородных электропоездов, отметили в пресс-службе транспортной полиции.





Расстояние между станциями Инская и Издревая составляет 7 км

Цель кражи перегонов — личное обогащение, пояснили в пресс-службе. Подозреваемые планировали сдать запчасти на металлолом.







«Общий ущерб 5 тыс. руб. — это стоимость самих деталей, цена небольшая. Но оценить ущерб возникшей опасности невозможно»,





— добавила Ашимова.







В транспортной полиции добавили, что железнодорожники ежедневно проводили полотно в порядок, поэтому опасной ситуации с железнодорожным сообщением поездов не возникло.







Сейчас в отношении мужчин возбудили уголовное дело за кражу.





В июне прошлого года произошла очередная кража запчастей железной дороги — измученный кредитами слесарь украл 15 локомотивных колодок ради покупки еды.