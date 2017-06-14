Полиция остановила многодневную кражу важных деталей с новосибирских рельсов

На протяжении 5 дней двое мужчин крали противоугоны с железнодорожных рельсов в Новосибирске
На протяжении 5 дней двое мужчин крали противоугоны с железнодорожных рельсов в Новосибирске

Двое мужчин попали под следствие за кражу 650 противоугонов с железнодорожных рельсов, идущих со станции Инская в Новосибирске до станции Издревая в Новосибирском районе.


Предполагается, что преступление длилось с 29 мая по 2 июня.


«Противоугон закрепляет рельс к шпале, чтобы он не шатался. Если противоугон вытащить, то рельс может "ходить". В течение нескольких дней двое мужчин сбивали молотком противоугоны — когда они пришли за последним мешком, который они оставили в кустах, их задержали.


Потом проводились следственные действия, поэтому сообщаем только сейчас», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший референт отделения информации УТ МВД России по СФО Аягоз Ашимова.


По данным 2ГИС, длина железнодорожных рельсов, с которых крали детали, составляет около 7 км. Эти рельсы используются для пассажирских и пригородных электропоездов, отметили в пресс-службе транспортной полиции.


Расстояние между станциями Инская и Издревая составляет 7 км
Расстояние между станциями Инская и Издревая составляет 7 км

Цель кражи перегонов — личное обогащение, пояснили в пресс-службе. Подозреваемые планировали сдать запчасти на металлолом. 


«Общий ущерб 5 тыс. руб. — это стоимость самих деталей, цена небольшая. Но оценить ущерб возникшей опасности невозможно»,


— добавила Ашимова.


В транспортной полиции добавили, что железнодорожники ежедневно проводили полотно в порядок, поэтому опасной ситуации с железнодорожным сообщением поездов не возникло.


Сейчас в отношении мужчин возбудили уголовное дело за кражу.


В июне прошлого года произошла очередная кража запчастей железной дороги — измученный кредитами слесарь украл 15 локомотивных колодок ради покупки еды.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова, фрагмент справочника 2ГИС

Прочтений: 3100
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено