Новосибирские заправки снова подняли цены на бензин

За неделю бензин на заправках Новосибирска подорожал в среднем на 43–50 коп.
За неделю бензин на заправках Новосибирска подорожал в среднем на 43–50 коп.

В Новосибирске продолжает дорожать бензин: за неделю с 5 по 13 июня его стоимость на городских АЗС выросла в среднем на 1,2 %.


«За прошедшую неделю в Новосибирске потребительские цены на автомобильный бензин увеличились на 1,2 %, в том числе на бензин марки АИ-80 — на 1,7 %, на бензин марки АИ-92 — на 1,3 %, на бензин марки АИ-95 — на 1,1 %; на дизельное топливо — на 0,8 %», — сообщили в Новосибирскстате.


Если 5 июня 1 литр бензина АИ-76 и АИ-80 на заправках Новосибирска стоил в среднем 29,25 руб., то к 13 июня его цена увеличилась до 29,75 руб. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-93 за это же время выросла с 35,11 до 35,57 руб., а бензина АИ-95 — с 38,23 до 38,66 руб. Дизельное топливо стало стоить в среднем 38,28 руб. вместо 37,96 руб., отмечают в службе статистики.


В целом на тех городских АЗС, за которыми наблюдают статистики, стоимость бензина АИ-80 варьируется в диапазоне от 29,50 до 30 руб. за литр, стоимость бензина АИ-92 — от 34,90 до 36,15 руб. за литр. Литр бензина АИ-95 стоит от 38,20 до 39,40 руб., а литр дизельного топлива — от 37,70 до 38,45 руб.


Тем временем новосибирские перевозчики один за другим повышают тарифы на проезд в маршрутках. Некоторые из них в развешанных в автобусах объявлениях напрямую говорят о том, что одна из причин увеличения тарифов — это выросшие цены на топливо.


В начале прошлой недели руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская рассказывала НГС.НОВОСТИ, что оптовые цены на бензин растут, потому что свою работу прекратила компания «Башнефть». Кроме того, увеличение цен на нефтепродукты связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы встают на сезонную профилактику.

Ольга Хмелевская
Фото Алисы Тучиной

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