В Новосибирск вторглись белые насекомые-вредители

Белые бабочки заполонили Новосибирск и окрестности

Жители Новосибирска наблюдают нашествие бабочек боярышниц, гусеницы которых считаются серьёзными вредителями для плодовых культур.







«По трассе Новосибирск – Колывань настоящее нашествие бабочек. Весь бор усыпан бабочками, впервые встречаю такое явление, вся трасса, как в снегу», — сообщила одна из читательниц НГС.НОВОСТИ, которая прислала фотографии в редакцию.





Боярышницы обычно появляются в мае-июне





Также фотографиями и видео нашествия боярышниц новосибирцы делятся в соцсетях.





Нашествие боярышниц





«Эти бабочки ежегодно появляются в большом количестве, — объяснил нашествие насекомых биолог, сотрудник музея природы Николай Балацкий. — Чаще всего они появляются в таких количествах там, где много черемухи, на которой они выводятся».







Бабочки боярышницы в Новосибирске





По словам Николая Балацкого, скопление бабочек может быть связано с удачными для этих насекомых природными условиями весной. Например, с тем, что в этом году раньше начался вегетационный период у черемухи и других растений, которыми они питаются.





Боярышницы в Новосибирской области





«Они яйца откладывают, гусенички подрастают и под зиму уходят в такие гнёзда паутинные. Перезимовывают, а весной докармливаются. Когда они в одно время выходят, кажется, массово», — объяснил специалист.





Скопление бабочек может быть связано с удачными для этих насекомых природными условиями весной





Справка: Боярышница — бабочка семейства белянок. Её гусеницы являются вредителями плодовых культур в Евразии и Северной Америке. Длина переднего крыла до 35 мм. Размах крыльев 50–65 мм. Окраска крыльев белая, с выраженными чёрными жилками. Бабочки выходят из куколки в июне, а на юге уже в мае (по данным Википедии).







В этом году новосибирцам также предстоит столкнуться с большим количеством мошек, которые появятся в самое ближайшее время, — специалисты предупредили, что «готовиться нужно к худшему».