В Новосибирск вторглись белые насекомые-вредители

Белые бабочки заполонили Новосибирск и окрестности
Белые бабочки заполонили Новосибирск и окрестности

Жители Новосибирска наблюдают нашествие бабочек боярышниц, гусеницы которых считаются серьёзными вредителями для плодовых культур.


«По трассе Новосибирск – Колывань настоящее нашествие бабочек. Весь бор усыпан бабочками, впервые встречаю такое явление, вся трасса, как в снегу», — сообщила одна из читательниц НГС.НОВОСТИ, которая прислала фотографии в редакцию. 


Боярышницы обычно появляются в мае-июне
Боярышницы обычно появляются в мае-июне


Также фотографиями и видео нашествия боярышниц новосибирцы делятся в соцсетях. 


Нашествие боярышниц


«Эти бабочки ежегодно появляются в большом количестве, — объяснил нашествие насекомых биолог, сотрудник музея природы Николай Балацкий. — Чаще всего они появляются в таких количествах там, где много черемухи, на которой они выводятся».


Бабочки боярышницы в Новосибирске
Бабочки боярышницы в Новосибирске


По словам Николая Балацкого, скопление бабочек может быть связано с удачными для этих насекомых природными условиями весной. Например, с тем, что в этом году раньше начался вегетационный период у черемухи и других растений, которыми они питаются. 


Боярышницы в Новосибирской области


«Они яйца откладывают, гусенички подрастают и под зиму уходят в такие гнёзда паутинные. Перезимовывают, а весной докармливаются. Когда они в одно время выходят, кажется, массово», — объяснил специалист.


Скопление бабочек может быть связано с удачными для этих насекомых природными условиями весной
Скопление бабочек может быть связано с удачными для этих насекомых природными условиями весной


Справка: Боярышница — бабочка семейства белянок. Её гусеницы являются вредителями плодовых культур в Евразии и Северной Америке. Длина переднего крыла до 35 мм. Размах крыльев 50–65 мм. Окраска крыльев белая, с выраженными чёрными жилками. Бабочки выходят из куколки в июне, а на юге уже в мае (по данным Википедии).


В этом году новосибирцам также предстоит столкнуться с большим количеством мошек, которые появятся в самое ближайшее время, — специалисты предупредили, что «готовиться нужно к худшему».

Анна Богданова
Фото Елены Поляковой (1), читателя НГС (2), Юлии Баковец (3), Густаво Зырянова (4)
Видео Елены Гурьяновой (1), Юлии Баковец (2)

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