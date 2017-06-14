Утки облюбовали появившуюся лужу возле офиса в Ленинском районе

Утки около здания компании «Логос» на ул. Большой

Сотрудники новосибирской компании «Логос» обнаружили у здания своего офиса уток, сидевших в огромной луже на газоне.





Офис компании расположен в Ленинском районе на ул. Большой, которую после дождей, прошедших в выходные, сильно залило водой.







«В этом году особенно сильно, намного больше разливается лужа, озеро прям. И на территорию компании зашла вода, подтопила двор за оградой. И уточки тоже в первый раз [пришли], мы их даже ходили кормить», — рассказал НГС.НОВОСТИ интернет-маркетолог ГК «Логос» Александр Данов.







Ситуацию прокомментировал орнитолог Алексей Маслов, который объяснил, что поселение уток в черте Новосибирска — не редкость. «Утки с нами соседствуют. Утята с первых дней жизни могут за уткой перемещаться, возможно, мать решила, что там более безопасно, чем на их прошлом месте, или еды больше», — предположил орнитолог.





Данов отметил, что утку с утятами сотрудники «Логоса» увидели вчера, 13 июня. Сегодня вода с территории компании ушла, и утки не показывались. «Может, где-то рядом сидят, возле лужи в кустах», — предположил Александр.







Утки плавают на затопленном газоне





При этом лужа на ул. Большой все ещё остается, говорят в компании «Логос». По словам Александра Данова, благодаря теплой погоде сегодня асфальт немного подсох, но на нём остался слой ила и грязи в несколько сантиметров. Чтобы клиенты и сотрудники могли пройти на склад, работники положили деревянные настилы.





Лужа на ул. Большой сегодня





Начальник ГУБО мэрии Юрий Сердюк пояснил, что на участке, где образовалась лужа, ливневой канализации нет. «В прошлом году Ленинский район нашёл с коммерсантами местными вариант проложить ливневую канализацию вдоль ул. Большой, но до этой лужи она ещё не доходит. От этого места отводили воду по временной схеме на свободный участок за "Лентой", там вода выходила на грунт. Потом появился хозяин этого участка. Сейчас ищем техническое решение на подведение той приемной решётки, которая есть недалеко от лужи, до вновь построенной ливневой канализации», — отметил Сердюк.







Жители Новосибирска часто видят уток в черте города: они живут в пруду в Академгородке, появляются на озере на Затулинском жилмассиве или переходят оживленные магистрали.

