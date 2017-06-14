«Обувь России» взяла кредит у Сбербанка на пошив ботинок для инкассаторов

Обувь для охранников и инкассаторов Сбербанка
Обувь для охранников и инкассаторов Сбербанка

В июне новосибирская группа компаний «Обувь России» открыла две кредитные линии в Сбербанке на общую сумму в 435 млн руб.


Как рассказали в пресс-службе компании, Сбербанк предоставил новосибирской компании две невозобновляемые кредитные линии на срок 2 года 9 месяцев и 2,5 года соответственно.


Часть средств пойдёт на целевое финансирование контракта по производству обуви для службы инкассации и охраны Сбербанка.


«Ботинки будут отшиваться на фабрике в Бердске. Деньги пойдут не только на этот проект, но и на финансирование текущей деятельности компании — на розничную торговлю обувью»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули.


По этому контракту, который уже действует некоторое время, «Обувь России» за 3 года должна поставить 80 тыс. пар для банка. «Первую партию обуви компания на прошлой неделе поставила в Сбербанк», — говорится в сообщении компании.


В 2015 году ГК «Обувь России» купила обувную фабрику STep в Бердске, увеличив собственные производственные мощности до 1 млн пар в год. В мае 2016 года компания открыла новый цех по изготовлению спецобуви для военных на этой фабрике.


В октябре 2016 года ГК «Обувь России» взяла в новосибирском отделении банка ВТБ кредит на 500 млн руб. — как отметили в новосибирской компании, деньги были направлены на финансирование текущей деятельности группы и пополнение оборотных средств.

Мария Шевлягина
Фото пресс-службы ГК «Обувь России»

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