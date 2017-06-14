Четверо выпускников попались с мобильниками и шпаргалками на ЕГЭ

Более 13 тыс. выпускников сдают ЕГЭ — они уже написали почти все экзамены
Более 13 тыс. выпускников сдают ЕГЭ — они уже написали почти все экзамены

Власти рассказали о первых итогах ЕГЭ в Новосибирской области — уже определились 17 выпускников, которые написали экзамены на 100 баллов.


«Единый государственный экзамен на территории Новосибирской области проходит в штатном режиме, без технических и организационных сбоев», — рассказал 14 июня в пресс-центре ГТРК министр образования, науки и инновационной политики НСО Сергей Нелюбов. Он напомнил, что сейчас выпускники сдали почти все основные экзамены — остались иностранные языки, химия и история.


Сейчас в регионе продолжается проверка экзаменационных листов, но по предварительным итогам 10 выпускников написали ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов. Это 11-классники из СУНЦ НГУ (3 человека), гимназия «Горностай» (2 человека), лицей № 9 (2 человека), гимназия № 3 (1 человек), школа № 34 (1 человек) и гимназия № 11 «Гармония» (1 человек).


А профильный уровень математики на 100 баллов удалось сдать 7 выпускникам. Это также СУНЦ (3 человека), лицей № 130 (2), гимназия «Гармония» (1) и экономический лицей (1 человек), доложил министр образования.


Четверо выпускников попались на шпаргалках и пронесли мобильные телефоны, несмотря на мощную систему видеофиксации и металлоискатели. Но по сравнению с прошлым годом это меньший результат.


Как уточнил заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев, в прошлом году «удалить» пришлось около 20 человек.


Пока что всего один выпускник подал апелляцию — он не смог попасть на экзамен по информатике.


«Участник пытался пройти в пункт проведения экзамена с пакетом личных вещей — по инструкции этого не допускается», — отметил Сергей Нелюбов, лаконично добавив, что выпускнику отказали.


В этом году более 13 тыс. выпускников сдают ЕГЭ в Новосибирской области — по предварительной информации регионального минобра, из них менее 3 % не справились с экзаменами. Ранее НГС.НОВОСТИ посмотрели, как школьники сдают единый госэкзамен в окружении камер и охраны.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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