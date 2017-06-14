Родные братья получили наказание за дикую расправу над соседской овчаркой

Родные братья выпили и расправились над среднеазиатской овчаркой

В Новосибирске вступил в силу приговор двум родным братьям, которые осенью 2016 года убили собаку соседа после того, как она прокусила ботинок одному из них.





Преступление произошло во дворе на ул. Молодёжной, жертвой стала среднеазиатская овчарка по кличке Арчи. Накануне расправы над этой собакой подсудимые Артём и Андрей Дороховы встретили её на улице, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ гособвинитель, помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Татьяна Доленко.







«На стадии дознания Дороховы дали показания о том, что 17 ноября 2016 года <…> они шли по ул. Молодёжной. В это время по улице бегала собака без намордника и без ошейника, принадлежавшая их соседу. Подбежала к Дорохову Артёму, укусила его за левую ногу, прокусив ему ботинок», — описала ситуацию Татьяна Доленко.







По её словам, после этого братья договорились расправиться над собакой. 18 ноября они зашли к соседу во двор, чтобы убить овчарку, которая сидела в сарае.







Как следует из текста приговора, преступление произошло в первом часу ночи, оба брата были пьяны. Один из них достал нож из кармана куртки и, удерживая собаку за морду, много раз ранил её ножом в шею.







Второй брат поддержал инициативу. «Встал ногами на тело лежащей на земле собаки и начал прыгать на ней», — описываются его действия в приговоре.







От этих травм собака умерла.





Как уточнила гособвинитель, хозяин собаки застал соседей на месте преступления. Он пошёл на шум и увидел, как братья Дороховы расправляются с собакой. Тогда владелец овчарки вызвал полицию. Полицейские возбудили дело, которое впоследствии дошло до суда. «Вину подсудимые Дороховы признали в полном объёме», — отметила помощник прокурора Октябрьского района Татьяна Доленко.





17 мая 2017 года мировой судья 6-го судебного участка Октябрьского района Новосибирска признала братьев Дороховых виновными по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель). Как уточнила гособвинитель, Андрей Дорохов получил 8 месяцев лишения свободы условно. Его брата Артёма Дорохова суд приговорил к 120 часам обязательных работ.







«30 мая приговор вступил в законную силу. Сторонами этот приговор не обжаловался», — добавила Татьяна Доленко.







В Новосибирской области это уже не первый с начала года приговор за жестокое убийство собаки. В начале марта Новосибирский районный суд приговорил к условному сроку 26-летнего Артёма Данилова, который из ревности пытался поджечь машину своей девушки и убил её лайку. В конце мая этот приговор вступил в законную силу.