Ряд новосибирских маршруток одновременно поднял цены на проезд

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Объявление в маршрутке № 18

Сегодня, 15 июня, в Новосибирске сразу у нескольких перевозчиков маршрутных такси подорожал проезд.





Объявления об этом появились на ряде маршрутов — их фотографии присылают в редакцию читатели.





Например, с сегодняшнего дня до 25 руб. вырос проезд в маршрутке № 16 «Татьяны Снежиной – Дом Ленина». По данным ЦУГАЭТ, перевозчиком на маршруте работает ООО «ГАПП-6».







Также, по информации горожан, проезд на 5 руб. — с 25 до 30 руб. — вырос на маршрутах:



№ 11 «Ляпидевского – Планетарий» (по информации ЦУГАЭТ, на маршруте один перевозчик — ООО «Сибсвязь-Авто»),



№ 18 «Микрорайон "Чистая Слобода" – ПАТП-9» (на объявлении, которое прислали в редакцию, был указан перевозчик «Диамант-1»),

№ 4 «Вокзал-главный – ул. Полевая» (перевозчик в объявлении на фото читателя указан не был, но официально пассажиров по этому маршруту возят три перевозчика).







Объявление о росте цены на проезд в маршрутке № 16





«Маршрутка, на которой я езжу (№ 18. — И.К.), дорожает. Причём с Западного нереально уехать. Почти всегда еду стоя», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница Ирина.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что с 15 июня вырастет цена на проезд в маршрутных такси № 29 и 45, а с 16 июня повысятся цены на маршрутку № 51. По федеральному закону № 220, вступившему в силу летом 2015 года, владельцы коммерческих маршрутов работают без тарифного регулятора и сами определяют цену на проезд.





Проезд в маршрутке № 11 теперь стоит 30 руб.





Председатель «Транспортного союза Сибири» и директор ПАТП-5 Валерий Ильенко ранее пояснял НГС.НОВОСТИ, что рост тарифов связан с повышением цены топлива.







«Тарифы не поднимались уже 2,5 года. В прошлый раз цена выросла на 5 или 6 руб. Я не исключаю, что пассажиропоток уменьшится.







У нас нет особого желания поднимать цены, просто [остальные] перевозчики тоже планируют поднимать тарифы — это практически вся маршрутная сеть в городе. Вопрос по поднятию тарифов в автобусах и троллейбусах не рассматривается, а маршрутные перевозки не регулируются регулятором»,







— говорил Валерий Ильенко.





13:06

Также до 30 руб. выросла стоимость проезда в маршрутке № 54 «Ул. Полевая – микрорайон "Чистая Слобода"», пишут читатели.





Объявление в маршрутке № 54





Если вы сфотографировали объявление о повышении цены на проезд в новосибирских маршрутках — присылайте фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.



13:03

Читатели НГС начали присылать в редакцию фото объявлений из маршруток. Стоимость проезда подняли в маршрутке № 4 перевозчика ООО «Диамант-1».





Маршрутка № 4



