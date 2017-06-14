На стадионе «Спартак» взлетит огромный флаг России из красок

Триколор из краски на фестивале 2015 года

В Новосибирске организаторы фестиваля красок Happy Holi Fest ждут 3 тыс. горожан, чтобы выбросить в воздух краски в виде российского триколора.





Фестиваль состоится 17 июня на стадионе «Спартак».







«Мы проводим фестиваль третий год подряд. В первый раз мы его проводили в День России, думали, что сделать, и решили выбросить флаг. Дата изменилась, но решили это повторить опять, но более массово. Специальными лентами [площадка] делится на три прямоугольника, и каждый цвет — белый, синий, красный — в определенном прямоугольнике. И под счёт ведущего все выбрасывают краску», — рассказал организатор фестиваля Илья Жидов.







Организаторы планируют, что в фестивале в этом году примут участие около 8 тыс. человек, а непосредственно в выбросе краски в виде флага России — 3 тыс. человек.







Пакет краски с цветами, в том числе с триколором, стоит 150 руб. Краска безопасна для людей и окружающей среды, легко отстирывается и смывается с кожи, говорят организаторы.







Общие броски краски будут проходить каждый час с 12:00 до 18:00. «Скорее всего, [флаг России] это будет третий выброс краски», — добавил Илья Жидов.







Каждое лето в Новосибирске проходят фестивали красок, иногда в необычных местах, например, на крыше торгового центра.

