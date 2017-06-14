На площади Ленина появилась велопарковка с красной буквой «М»

Конструкции для парковки велосипедов устанавливают ежегодно

В Новосибирске у 5 станций метрополитена начали устанавливать велопарковки.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в метрополитене, велопарковки появятся у некоторых входов на станции «Студенческая», «Красный проспект», «Площадь Ленина», «Гагаринская» и «Маршала Покрышкина». По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на входе № 4 на станцию «Площадь Ленина» (со стороны ул. Депутатская) парковку оборудовали утром 14 июня.





Одна металлическая конструкция рассчитана на 6 велосипедов. По бокам на ней расположена красная буква «М» — логотип метрополитена. Как пояснили в метро, велопарковки ставят у входов на станции каждое лето.





По правилам пользования новосибирским метрополитеном, в метро нельзя провозить велосипеды, кроме тех, что не превышают допустимых объёмов провоза багажа (длина должна быть в пределах от 151 см до 220 см, или сумма его измерений по длине, ширине и высоте должна составлять от 121 см до 200 см). Кроме того, на велосипедах запрещается передвигаться внутри станций и переходов.







У станции «Площадь Ленина» велопарковку начали устанавливать 14 июня около 10:00





Напомним, недавно в центре Новосибирска появилась ещё одна новая велопарковка — её попросили сделать железнодорожники.