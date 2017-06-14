Мотоциклист с пассажиркой разбились на Шлюзе после столкновения с «Тойотой»

Мотоциклист и пассажирка пострадали в аварии 14 июня

14 июня мотоциклист и его пассажирка получили травмы после столкновения с Toyota Carina в микрорайоне Шлюз, расположенном в Советском районе Новосибирска.





Авария произошла в 12:50 возле дома молодежи «Маяк» по ул. Русская, 1«а». «Мотоцикл двигался по ул. Русской со стороны Бердского шоссе в сторону кольца Шлюз. В этот момент со двора дома ул. Русская, 21 выезжала Toyota Carina.





При выезде на ул. Русскую водитель Toyota не заметил мотоцикл и столкнулся с ним. После столкновения мотоциклист и его пассажирка слетели с мотоцикла на асфальт»,





— сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».







Toyota Carina после столкновения с мотоциклом





По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по НСО, в аварии пострадал 33-летний водитель мотоцикла и его пассажирка – 20-летняя девушка. Оба доставлены в больницу бригадой «скорой помощи».







Неделю назад другой мотоциклист, 25-летний мужчина, разбился при столкновении с грузовиком в Бердске.

