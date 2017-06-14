В Новосибирске открылся бар с клетками и наручниками для посетителей

Для нового бара выбрали мрачное название и необычно жёсткие предложения

На ул. Коммунистической в центре Новосибирска открылся бар TRM (полное название «Тюрьма»), в котором посетителей для развлечения сажают в клетку, заковывают в наручники и бьют слабосильными электрошокерами.







«TRM — не просто бар, где пьют, а место, где хотят пить, танцевать, смотреть футбол, жениться, кричать, играть в догонялки с барменом, сидеть в наручниках, надевать дурацкие маски, разыгрывать сценки, участвовать во всех процессах. От модных тусовок со странной музыкой до игры в боулинг прямо в баре», — объяснил НГС.НОВОСТИ концепцию заведения его соучредитель Пётр Финов. По его словам, основная аудитория заведения — молодёжь 20–25 лет.







В танцевальном караоке необходимо точно повторять движения героя на экране





В баре действует несколько необычных для Новосибирска предложений: танцевальное караоке (в нём надо повторять движения за анимационным героем на экране), 4 клетки, которые оформят под камеры известных преступников и где можно будет посидеть, «Высокое напряжение» и безлимит с напитками для посетителей, закованных в наручники.







В клетках уже можно посидеть, но в баре хотят придумать и с ними какое-нибудь интересное предложение





«Высокое напряжение» — специальный ошейник для дрессировки собак со слабым разрядом, который надевают желающим и включают, если они нарушают какое-то заранее обговоренное с барменом правило.





Безлимит предполагает любое количество пива за 500 руб. Единственное условие — оставаться пристегнутым наручниками к бару. Если посетитель отстегнулся и, например, отлучился в туалет, то безлимит заканчивается.





Основной контингент «Тюрьмы» — молодёжь в возрасте 20–25 лет





Периодически в «Тюрьме» будут проходить вечеринки под названием «Стыд» со стыдной, по мнению организаторов, музыкой — от Валерия Леонтьева и Стаса Михайлова до групп «Хлеб» и «Жуки».







Желающих попробовать безлимит пристегнут наручниками к бару





TRM — третье заведение Пётра Финова, которое он открывает со своими партнерами в «европейском дворике» на ул. Коммунистической (первые два — бар авторских настоек Woody и коптильня «Цех»). Помимо этого, Финов также является учредителем новосибирского джаз-клуба «Труба».







Бар TRM расположился в «европейском дворике» на ул. Коммунистической, где работает ещё несколько заведений





Также на днях в подвале здания бывшего вуза на ул. Советской открылся мрачный бар с облупленной штукатуркой и приглушённым светом.