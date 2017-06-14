В Новосибирске открылся бар с клетками и наручниками для посетителей

Для нового бара выбрали мрачное название и необычно жёсткие предложения
Для нового бара выбрали мрачное название и необычно жёсткие предложения

На ул. Коммунистической в центре Новосибирска открылся бар TRM (полное название «Тюрьма»), в котором посетителей для развлечения сажают в клетку, заковывают в наручники и бьют слабосильными электрошокерами.


«TRM — не просто бар, где пьют, а место, где хотят пить, танцевать, смотреть футбол, жениться, кричать, играть в догонялки с барменом, сидеть в наручниках, надевать дурацкие маски, разыгрывать сценки, участвовать во всех процессах. От модных тусовок со странной музыкой до игры в боулинг прямо в баре», — объяснил НГС.НОВОСТИ концепцию заведения его соучредитель Пётр Финов. По его словам, основная аудитория заведения — молодёжь 20–25 лет.


В танцевальном караоке необходимо точно повторять движения героя на экране
В танцевальном караоке необходимо точно повторять движения героя на экране


В баре действует несколько необычных для Новосибирска предложений: танцевальное караоке (в нём надо повторять движения за анимационным героем на экране), 4 клетки, которые оформят под камеры известных преступников и где можно будет посидеть, «Высокое напряжение» и безлимит с напитками для посетителей, закованных в наручники.


В клетках уже можно посидеть, но в баре хотят придумать и с ними какое-нибудь интересное предложение
В клетках уже можно посидеть, но в баре хотят придумать и с ними какое-нибудь интересное предложение


«Высокое напряжение» — специальный ошейник для дрессировки собак со слабым разрядом, который надевают желающим и включают, если они нарушают какое-то заранее обговоренное с барменом правило.


Безлимит предполагает любое количество пива за 500 руб. Единственное условие — оставаться пристегнутым наручниками к бару. Если посетитель отстегнулся и, например, отлучился в туалет, то безлимит заканчивается.


Основной контингент «Тюрьмы» — молодёжь в возрасте 20–25 лет
Основной контингент «Тюрьмы» — молодёжь в возрасте 20–25 лет


Периодически в «Тюрьме» будут проходить вечеринки под названием «Стыд» со стыдной, по мнению организаторов, музыкой — от Валерия Леонтьева и Стаса Михайлова до групп «Хлеб» и «Жуки».


Желающих попробовать безлимит пристегнут наручниками к бару
Желающих попробовать безлимит пристегнут наручниками к бару


TRM — третье заведение Пётра Финова, которое он открывает со своими партнерами в «европейском дворике» на ул. Коммунистической (первые два — бар авторских настоек Woody и коптильня «Цех»). Помимо этого, Финов также является учредителем новосибирского джаз-клуба «Труба».


Бар TRM расположился в «европейском дворике» на ул. Коммунистической, где работает ещё несколько заведений
Бар TRM расположился в «европейском дворике» на ул. Коммунистической, где работает ещё несколько заведений


Также на днях в подвале здания бывшего вуза на ул. Советской открылся мрачный бар с облупленной штукатуркой и приглушённым светом.

Илья Калинин
Фото автора

Прочтений: 8165
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено