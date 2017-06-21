Велосипедист разбил лицо на дороге из-за погрузившейся под воду ливнёвки

Авария произошла на спуске с горы возле новосибирского планетария
Авария произошла на спуске с горы возле новосибирского планетария

На этой неделе администрация Октябрьского района занялась опасной ливнёвкой, которая расположена на ул. Ключ-Камышенское плато.


Сегодня, 21 июня, об этом стало известно из ответа пресс-центра мэрии на запрос НГС.НОВОСТИ.


Внимание корреспондентов НГС.НОВОСТИ к опасной ливнёвке привлёк новосибирец Алексей Волков. Он 10 июня ехал на велосипеде по ул. Ключ-Камышенское плато. В тот раз колесо его велосипеда провалилось в открытую ливнёвку, а сам мужчина получил серьёзные травмы.


«В субботу мы катались на велосипедах, был дождь, поэтому решили поехать по дороге, а не по размытому полю. Ехали с горы, ехали по дороге с планетария, под горку. Смотрю — с виду лужа небольшая, решил проехать.


В итоге я попал колесом в ливнёвку — колесо провалилось мгновенно, а я полетел дальше. От удара лицом об асфальт я получил рваные раны лица, ушибы, сломанный зуб. Всё в крови было вокруг — губа разбитая, на лбу большая рана до кости.


Лоб зашивали, нос, всего 3 шва. "Скорая помощь" меня забрала. Зашили — сейчас я лечусь, хожу на перевязки. Грязь попала везде, все раны гноятся», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей Волков.


Ливневая канализация на Ключ-Камышенском
Ливневая канализация на Ключ-Камышенском


Как предположил пострадавший велосипедист, аварии бы не произошло, если бы ливнёвку прикрывал люк или решётка, а сама канализация исправно пропускала воду. Образовавшаяся из-за сильного дождя лужа не позволила увидеть опасный участок. 


Друг пострадавшего Андрей Глушков рассказал корреспонденту, что на место аварии были вызваны сотрудники ДПС, которые в тот же день составили акт выявленных недостатков в содержании дороги на ул. Ключ-Камышенское плато. В графе недостатков сотрудники отметили «отсутствие решётки ливнёвки». В пресс-службе городского ГИБДД подтвердили, что акт о недостатках был составлен.


Через несколько дней Глушков приехал на место происшествия и сфотографировал ливнёвку, которая по-прежнему остается незакрытой. «Длина ливнёвки составляет около 60 см, ширина — 40 см. Нужно написать новость, чтобы там люк положили, пока никто не убился», — добавил Алексей Волков. 


21 июня сотрудник пресс-службы мэрии Лилия Радченко сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на этой неделе работники администрации Октябрьского района выезжали на место происшествия и установили ограждения. Также работники администрации направили обращение в МКУ «Гормост» с просьбой привести решётку ливневой канализации в нормативное состояние.

Мария Шевлягина
Фото Андрея Глушкова

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