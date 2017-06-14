Власти решили бороться с овощными палатками с помощью новых штрафов

По мнению властей, повышение штрафов и рейды с участием разных ведомств помогут избавить город от уличных торговцев

Власти Новосибирска придумали новый способ борьбы с несанкционированной торговлей на улицах города — хотят поднять штрафы до 3 тыс. руб.





Об этом шла речь на совещании в мэрии, которое провёл сегодня, 14 июня, мэр Анатолий Локоть. По его словам, уличные торговцы не следят за качеством своей продукции, создают почву для недобросовестной конкуренции, а также не платят налоги, лишая доходов городской бюджет. Особую опасность, по его словам, создают придорожные палатки, в частности, с фруктами и овощами.





Как рассказал на совещании начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин,





самые большие проблемы с незаконной уличной торговлей в Новосибирске — на ул. Хилокская в районе Хилокского рынка, на ул. Плахотного около Ленинского рынка, на ул. Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал», на ул. Бориса Богаткова у остановки «Молодёжная», на пл. Калинина, пл. Маркса.





По его словам, рейды по местам несанкционированной торговли во всех районах города мэрия совместно с полицейскими и специалистами управления ветеринарии проводит регулярно. Так, в течение этого года они провели 917 рейдов. По их итогам в отношении уличных торговцев составили 1,3 тыс. протоколов и оштрафовали их на общую сумму 1,2 млн руб. В то же время им удалось взыскать всего 171,9 тыс. руб.







«По обороту несанкционированной торговли цифр нет, но, как мы сами видим, около каждого стационарного, а также нестационарного законного [торгового] объекта расположено не менее одной точки несанкционированной, как минимум фруктовой торговли. Оборот там колоссальный», — пояснил Виталий Витухин и добавил, что для устранения уличных торговцев рейдов и текущих штрафов недостаточно.







В качестве одного из способов борьбы с уличной торговли власти предложили повысить штрафы для нарушителей. Если сейчас штраф за незаконную торговлю составляет от 300 руб. до 1 тыс. руб., то сейчас его предложили увеличить от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Мэр поручил проработать этот вопрос, а также в течение недели создать оперативный штаб, куда войдут представители мэрии, районных администраций, полиции, судебных приставов и других ведомств. По замыслу Виталия Витухина, рейды с участием подобного оперативного штаба будут более эффективны.







Напомним, недавно городские власти решили убрать из центра города торговые киоски.

