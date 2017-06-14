Александр Солодкин-младший выходит на свободу

Александр Солодкин-младший выйдет из колонии досрочно

Сегодня, 14 июня, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина.





«Суд вынес решение освободить А.Солодкина условно-досрочно», — сообщило агентство «Интерфакс-Урал» со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале суда.







Как уточняет ТАСС, бывшему вице-мэру Новосибирска оставалось провести в колонии 8 месяцев. Суд решил его освободить с условием, что он найдёт работу в ближайшие 2 месяца. «Также Солодкину необходимо являться на отметку в полицию и не менять место жительства», — передаёт корреспондент информагентства из зала суда.





Александр Солодкин, занимавший ранее должность вице-мэра Новосибирска, и его отец Александр Солодкин-старший были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных виновными в участии в преступном сообществе и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 млн руб., а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тыс. руб. штрафа.







17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга.





Отметим, что прошлым летом Солодкин-младший уже просил об условно-досрочном освобождении. Но Дзержинский районный суд Новосибирска тогда ему отказал, а обжаловать это решение в Новосибирском областном суде заключённый отказался в последний момент.





В ноябре 2016 года из колонии условно-досрочно освободился экс-руководитель Управления Госнаркоконтроля по Новосибирской области Андрей Андреев, который вместе с Солодкиными также проходил по уголовному делу о преступном сообществе.