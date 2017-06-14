Новосибирские девушки стали обладательницами ярких «афрозатылков»

Фото Анастасии Лисман
Фото Анастасии Лисман


На улицах Новосибирска стали появляться девушки с недоплетёнными афрокосами — цветные пряди у обладательниц  необычных причёсок вплетаются только на затылок, оставляя нетронутой верхнюю часть головы.


 Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратила внимание на модное явление и обратилась за комментарием к мастерам, которые создают в Новосибирске «афрозатылки».


«Впервые такую причёску я заплела 3 года назад. С моей коллегой мы придумывали разные варианты и решили попробовать такой способ. Это быстро, удобно и не накладно по деньгам (2000 руб.), носится долго — 1,5–2 месяца. Это причёска не новый тренд, а, скорее, экспресс-вариация африканских кос. 


Плетение сегодня стало популярным, и на лето как раз пришёлся самый пик», 


— рассказывает мастер по плетению кос Ника Енот.


По словам мастера, именно на затылке стали плести чаще — запись идёт на месяцы вперед, заплести половину гораздо быстрее. Можно носить с распущенными волосами или собрать в пучок.


Фото Регины Малинаускайте
Фото Регины Малинаускайте

«Определенного названия нет, это не трендкосы, брейды и прочие варианты. Просто по нижней части головы вплетаются цветные пряди», — рассказала мастер студии Hairstyle Регина Малинаускайте. Она отметила, что в работе использует канекалон, работы стоят от 1800 руб. до 2000 руб.


Также НГС пообщался с одной из девушек, на голове которой косы заплетены только на затылке.


«Я заплела косички на затылке в первый раз — очень понравилось, было удобно, я проходила с ними полтора месяца, волосы отросли — и появились дреды с места отроста, пришлось расплести. Как появится новая идея — заплетусь ещё», — поделилась мнением Анастасия Лисман.

 

Новосибирские девушки также отдают предпочтение «боксёрским косам» — ещё один тренд плетения кос, о котором ранее писали НГС.SHE. Разноцветные косы плетутся длиною до самых колен.

Алёна Золотухина
Фото предоставлены Анастасией Лисман (1), Региной Малинаускайте (2)

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