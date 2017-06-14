Психотерапевт из Новосибирска убита в Горном Алтае

Обвиняемого в убийстве взяли под стражу

В Горном Алтае взяли под стражу 22-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве 45-летнего психотерапевта из Новосибирска.







Сейчас следователи выясняют физическое состояние обвиняемого. Об этом НГС.НОВОСТИ 14 июня сообщила старший помощник следственного управления республиканского СКР Нелли Макогон.





В СК напомнили, что убийство произошло днём 8 июня в Чемальском районе республики. К молодому человеку в гости приехала 45-летняя жительница Новосибирской области. Мужчина поссорился с ней, схватил нож и нанёс множественные удары в грудь и шею. Женщина скончалась на месте.







Майминский следственный отдел СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





Нелли Макогон уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что трагедия произошла в селе Элекмонар, а жертвой убийцы стала 45-летняя психотерапевт из Новосибирска.





В начале июня НГС.НОВОСТИ рассказывали историю 39-летней женщины-водителя такси. На неё было совершено покушение в Новосибирске. На заднее сиденье автомобиля вечером 5 июня сели двое подростков. Они попросили женщину остановиться в безлюдном месте и напали на неё с ножом. Однако героине этой истории удалось спастись.