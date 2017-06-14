Новосибирская студентка привезла «бронзу» с чемпионата по стрижке манекенов

Анна Кронцева

21-летняя студентка Новосибирского колледжа парикмахерского искусства Анна Кронцева завоевала бронзовую медаль на чемпионате по профессиональному мастерству в Китае.





Жительница Новосибирска Анна Кронцева поехала в Китай на чемпионат рабочих профессий China International Skills Competition 2017 в составе сборной команды России WorldSkills Russia. Девушка выполнила 5 модулей конкурса и завоевала бронзовую медаль в категории «парикмахерское искусство».







«Мы работаем на манекенах. Первый модуль был женская стрижка, мы стрижём, красим и укладываем. В задании есть 3 показателя — как будто 3 желания клиента, мы должны их полностью исполнить. [Желания] были: [окрашивание в] 4 цвета, показать стрижку ступенями и сделать завиток без плойки. Ещё используем накладные волосы — для следующего модуля мы должны были их подготовить и покрасить», — рассказала НГС.НОВОСТИ Анна Кронцева.







Манекены со свадебной причёской, мужской стрижкой, причёской с цветными прядями (слева направо)





Следующим заданием было повторить причёску с фотографии: на манекен со стрижкой конкурсанты должны были прикрепить накладные пряди. По словам Анны, это задание показалось ей самым сложным — нужно было «придумать, куда прикрепить накладные волосы, чтобы не видно было».







Затем конкурсанты делали мужскую стрижку и завивку, а также стрижку бороды. Парикмахеры должны были повторить по фотографии рисунок волны, например, её направление, рисунок бороды и сделать hair tattoo.







«Четвёртый модуль — на распущенных длинных волосах мы делаем причёску, окрашивание, даётся не очень много времени — 2,5 часа. Пятый модуль — свадебная причёска. Тоже давали три пожелания: чтобы у клиента была чёлка, в виде волны её исполнить, потом должна быть коса и бант из волос. Только из этих 3 пожеланий мы должны придумать причёску, на это всего лишь час даётся», — рассказала Анна Кронцева.







Награждение Анны





До соревнований Анна тренировалась дома и вместе со сборной командой в Санкт-Петербурге, а также участвовала в первенстве России по парикмахерскому искусству. Теперь девушка поедет на чемпионат Worldskills в Австралии, который пройдёт в июле 2017 года.







China International Skills Competition 2017 проходил в Китае в 6 по 9 июня, в нём в 21 компетенции приняли участие 227 конкурсантов из 35 стран. Участники соревновались в категориях: «мехатроника», «прикладная эстетика», «ресторанный сервис», «кузовной ремонт», «кондитерское дело», «мобильная робототехника», «парикмахерское искусство», «графический дизайн», «хлебопечение» и др. Всего сборная России завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.







Жюри присудило Анне за сделанные причёски третье место





Новосибирские парикмахеры часто участвуют в конкурсах профмастерства и получают на них награды. Многодетная мама из Новосибирска Людмила Железнюк побеждала в чемпионате России по парикмахерскому искусству с причёской, которую полгода готовила из проволоки, искусственных волос и страз Swarovski.

