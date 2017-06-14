Новосибирская студентка привезла «бронзу» с чемпионата по стрижке манекенов

Анна Кронцева
Анна Кронцева

21-летняя студентка Новосибирского колледжа парикмахерского искусства Анна Кронцева завоевала бронзовую медаль на чемпионате по профессиональному мастерству в Китае.


Жительница Новосибирска Анна Кронцева поехала в Китай на чемпионат рабочих профессий China International Skills Competition 2017 в составе сборной команды России WorldSkills Russia. Девушка выполнила 5 модулей конкурса и завоевала бронзовую медаль в категории «парикмахерское искусство».


«Мы работаем на манекенах. Первый модуль был женская стрижка, мы стрижём, красим и укладываем. В задании есть 3 показателя — как будто 3 желания клиента, мы должны их полностью исполнить. [Желания] были: [окрашивание в] 4 цвета, показать стрижку ступенями и сделать завиток без плойки. Ещё используем накладные волосы — для следующего модуля мы должны были их подготовить и покрасить», — рассказала НГС.НОВОСТИ Анна Кронцева.


Манекены со свадебной причёской, мужской стрижкой, причёской с цветными прядями (слева направо)
Манекены со свадебной причёской, мужской стрижкой, причёской с цветными прядями (слева направо)


Следующим заданием было повторить причёску с фотографии: на манекен со стрижкой конкурсанты должны были прикрепить накладные пряди. По словам Анны, это задание показалось ей самым сложным — нужно было «придумать, куда прикрепить накладные волосы, чтобы не видно было».


Затем конкурсанты делали мужскую стрижку и завивку, а также стрижку бороды. Парикмахеры должны были повторить по фотографии рисунок волны, например, её направление, рисунок бороды и сделать hair tattoo.


«Четвёртый модуль — на распущенных длинных волосах мы делаем причёску, окрашивание, даётся не очень много времени — 2,5 часа. Пятый модуль — свадебная причёска. Тоже давали три пожелания: чтобы у клиента была чёлка, в виде волны её исполнить, потом должна быть коса и бант из волос. Только из этих 3 пожеланий мы должны придумать причёску, на это всего лишь час даётся», — рассказала Анна Кронцева.


Награждение Анны
Награждение Анны


До соревнований Анна тренировалась дома и вместе со сборной командой в Санкт-Петербурге, а также участвовала в первенстве России по парикмахерскому искусству. Теперь девушка поедет на чемпионат Worldskills в Австралии, который пройдёт в июле 2017 года.


China International Skills Competition 2017 проходил в Китае в 6 по 9 июня, в нём в 21 компетенции приняли участие 227 конкурсантов из 35 стран. Участники соревновались в категориях: «мехатроника», «прикладная эстетика», «ресторанный сервис», «кузовной ремонт», «кондитерское дело», «мобильная робототехника», «парикмахерское искусство», «графический дизайн», «хлебопечение» и др. Всего сборная России завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.


Жюри присудило Анне за сделанные причёски третье место
Жюри присудило Анне за сделанные причёски третье место


Новосибирские парикмахеры часто участвуют в конкурсах профмастерства и получают на них награды. Многодетная мама из Новосибирска Людмила Железнюк побеждала в чемпионате России по парикмахерскому искусству с причёской, которую полгода готовила из проволоки, искусственных волос и страз Swarovski.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Анной Кронцевой

Прочтений: 2422
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено