Новосибирские врачи нашли у водителя роковую аномалию в груди

Команда клиники Мешалкина сделала сложнейшую операцию Дэвида
Команда клиники Мешалкина сделала сложнейшую операцию Дэвида

Кардиохирурги новосибирской клиники Мешалкина сделали сложнейшую операцию Дэвида молодому мужчине с врождённым пороком сердца — до лечения он не подозревал о своём опасном заболевании. 


У пациента, 39-летнего жителя Абакана, который работает водителем, обнаружили врождённый порок сердца — двустворчатый аортальный клапан с аортальной недостаточностью (выраженным обратным сбросом крови в левый желудочек), рассказали в клинике Мешалкина. В норме аортальный клапан имеет 3 створки.


Сам по себе двухстворчатый аортальный клапан — не показание к срочной операции, отметили в клинике. В хирургическом вмешательстве нуждаются лишь пациенты с нарушением кровотока.


«Он себя прекрасно чувствовал до операции и не менее прекрасно чувствует себя сейчас. Коварность порока заключается в том, что пациент очень долго ничего не чувствует, у него нет жалоб, это так называемые асимптомные пациенты. 


Как правило, он (порок. — М.М.) выявляется при случайной находке… Думаю, что он (пациент. — М.М.) бы продолжал чувствовать себя прекрасно, пока не случилась бы какая-нибудь катастрофа», — пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель центра новых хирургических технологий, д.м.н. Александр Богачёв-Прокофьев.


Хирургам клиники Мешалкина удалось сохранить собственный клапан мужчины — наличие механического протеза заставило бы его пожизненно принимать специальные препараты, препятствующие быстрому свёртыванию крови.


Мужчине провели пластику аортального клапана через мини-доступ размером 7 см, при котором рассекали только верхнюю часть грудины. «Щадящее вмешательство позволяет избежать большой кровопотери, уменьшить риск инфекции, связанной с послеоперационным швом», — рассказали в клинике.


Пациент не подозревал о том, что у него врождённый порок сердца, который мог бы привести к катастрофе. На фото — пациент с кардиологом Еленой Семёновой
Пациент не подозревал о том, что у него врождённый порок сердца, который мог бы привести к катастрофе. На фото — пациент с кардиологом Еленой Семёновой


Кроме того, больному одномоментно выполнили сложнейшую операцию Дэвида — это замещение аневризматически расширенной части аорты сосудистым протезом, при этом с сохранением собственного аортального клапана пациента. Александр Богачёв-Прокофьев заметил, что обычно такую операцию делают пациентам с нормальным клапаном, а операции на пациентах с двухстворчатым клапаном требуют дополнительных знаний врачей. 


«Операция была сделана для него абсолютно бесплатно, это квота бюджетного финансирования, пациент не платил за вмешательство ни единой копеечки», 


— добавил глава центра новых хирургических технологий.


По информации пресс-службы клиники, в России малоинвазивные вмешательства на корне аорты и аортальном клапане проводят два центра: клиника Мешалкина и Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского (Москва).


Ранее в клинике Мешалкина спасли жизнь молодому дальнобойщику с диагнозом «двустворчатый аортальный клапан с выраженным обратным сбросом крови в левый желудочек». Смертельно опасная болезнь протекала у мужчины практически бессимптомно: он жаловался только на лёгкую одышку.  

Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой клиники Мешалкина

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