Новосибирцы за день разобрали все разрешения на убийства сурков

Разрешения на отлов сурка разошлись в первый день подачи заявлений от охотников 
Разрешения на отлов сурка разошлись в первый день подачи заявлений от охотников 

Накануне,13 июня, в Новосибирске охотники за неполный рабочий день разобрали все разрешения на отстрел серого сурка. 


Вчера в НСО стартовал приём заявлений на добычу этого зверя, в Новосибирске разрешение можно было получить в отделении департамента по охране животного мира по НСО, расположенного на ул. Жуковского.


«Мы выдавали разрешения с 9 утра — в 16 часов вечера уже все разрешения были разобраны.


Очередь была большая, в этом году прямо ажиотаж — в прошлом году разрешения ещё на второй, на третий день оставались. 


Всего мы выдали чуть больше 100 разрешений за день. Многие были с доверенностями — чуть менее 100 разрешений мы выдали [очно], были ещё электронные обращения», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделении на ул. Жуковского.


Как сообщает пресс-служба областного департамента по охране животного мира, отлов сурка разрешен с 1 июля по 31 августа, допустимый объём изъятия сурка на этот сезон оценивается в 720 особей. Например, в Маслянинском районе определена норма по добыче в 220 сурков, в Черепановском районе — 215, в Сузунском — 106.


С 26 июня ведомство начнет приём заявлений на добычу пернатой дичи с островными и континентальными собаками, ретриверами, спаниелями на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области. 


Проверить свои знания о сурках можно в тесте НГС, сделанном ко Дню сурка, о поведении и манерах этого животного

Мария Шевлягина 
Фото Павла Лисицына (РИА Новости)

Прочтений: 4150
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено