Новосибирцы за день разобрали все разрешения на убийства сурков

Разрешения на отлов сурка разошлись в первый день подачи заявлений от охотников

Накануне,13 июня, в Новосибирске охотники за неполный рабочий день разобрали все разрешения на отстрел серого сурка.





Вчера в НСО стартовал приём заявлений на добычу этого зверя, в Новосибирске разрешение можно было получить в отделении департамента по охране животного мира по НСО, расположенного на ул. Жуковского.





«Мы выдавали разрешения с 9 утра — в 16 часов вечера уже все разрешения были разобраны.







Очередь была большая, в этом году прямо ажиотаж — в прошлом году разрешения ещё на второй, на третий день оставались.





Всего мы выдали чуть больше 100 разрешений за день. Многие были с доверенностями — чуть менее 100 разрешений мы выдали [очно], были ещё электронные обращения», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделении на ул. Жуковского.







Как сообщает пресс-служба областного департамента по охране животного мира, отлов сурка разрешен с 1 июля по 31 августа, допустимый объём изъятия сурка на этот сезон оценивается в 720 особей. Например, в Маслянинском районе определена норма по добыче в 220 сурков, в Черепановском районе — 215, в Сузунском — 106.





С 26 июня ведомство начнет приём заявлений на добычу пернатой дичи с островными и континентальными собаками, ретриверами, спаниелями на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области.







Проверить свои знания о сурках можно в тесте НГС, сделанном ко Дню сурка, о поведении и манерах этого животного.

