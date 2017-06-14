Спасатели объявили девять готовых к лету пляжей

В Новосибирске пока есть три официальных места для отдыха у воды

Сотрудники МЧС назвали официальные места отдыха у воды в Новосибирске и области — в список попали девять пляжей.







В черте Новосибирска в перечень попали пляж «Звезда» в Академгородке, пляж «У моря Обского» в микрорайоне ОбьГЭС и пляж «Наутилус» на левом берегу Оби под Коммунальным мостом. Пляж «Сан Сити» и Бугринский пляж ещё не готовы к открытию.





В списке также пляж на Бердском заливе в районе базы отдыха «Сосновка» в Новосибирском районе, три пляжа в Бердске — «Дюны», «На камнях» и «Старый Бердск», а также два пляжа в Карасукском районе — на озере Кривое и на озере Красное, передали в спасательном ведомстве.





«На принятых пляжах взяты пробы воды, проведено водолазное обследование дна, выставлена буйковая зона, работают спасательные посты», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков.







Планируется, что всего в Новосибирской области в этом купальном сезоне будут работать 25 пляжей, в том числе 12 из них при детских оздоровительных лагерях, отметили в МЧС.





Новосибирцы в этом году открыли пляжный сезон в первых числах июня. С наступлением тепла бледнолицые горожане ринулись к воде и надели купальники. Ближайшие выходные в области вновь ожидаются жаркими — синоптики пообещали «аномальное тепло».