Фура перекрыла Красный проспект в районе метро «Гагаринская»

Фура перекрыла Красный проспект в районе метро «Гагаринская» (фото)

Утром 14 июня в Новосибирске фура Scania при развороте задела две машины и перекрыла Красный проспект в районе станции метро «Гагаринская».


ДТП произошло около 11:25.


«При движении со стороны ул. Кропоткина в сторону ул. Писарева фура Scania, предположительно, начала разворачиваться и зацепила прицепом два автомобиля, стоявших на парковке — Subaru Forester и синий кроссовер», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на своего подписчика. 


В результате аварии Красный проспект в сторону ул. Писарева оказался полностью перекрыт.


Фура перекрыла Красный проспект в районе метро «Гагаринская» (фото)


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 11:45, на Красном проспекте собралась пробка. Затор начинается у пл. Калинина и продолжается до ул. Кропоткина. В противоположном направлении машины встали от ул. Достоевского до ул. Кропоткина. Также затруднён выезд на Красный проспект со стороны ул. Писарева и ул. Кропоткина.


Из-за аварий с участием фур дороги в Новосибирске оказываются перекрытыми нередко. Например, 15 апреля фуру Scania занесло при развороте, после чего она прицепом зацепила Subaru Tribeca и почти полностью перекрыла движение на ул. Фабричная.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus, скриншот мобильного приложения Яндекс.Пробки

Прочтений: 8250
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено