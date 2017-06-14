Фура перекрыла Красный проспект в районе метро «Гагаринская»

Утром 14 июня в Новосибирске фура Scania при развороте задела две машины и перекрыла Красный проспект в районе станции метро «Гагаринская».







ДТП произошло около 11:25.





«При движении со стороны ул. Кропоткина в сторону ул. Писарева фура Scania, предположительно, начала разворачиваться и зацепила прицепом два автомобиля, стоявших на парковке — Subaru Forester и синий кроссовер», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на своего подписчика.





В результате аварии Красный проспект в сторону ул. Писарева оказался полностью перекрыт.









По данным сервиса Яндекс.Пробки на 11:45, на Красном проспекте собралась пробка. Затор начинается у пл. Калинина и продолжается до ул. Кропоткина. В противоположном направлении машины встали от ул. Достоевского до ул. Кропоткина. Также затруднён выезд на Красный проспект со стороны ул. Писарева и ул. Кропоткина.





Из-за аварий с участием фур дороги в Новосибирске оказываются перекрытыми нередко. Например, 15 апреля фуру Scania занесло при развороте, после чего она прицепом зацепила Subaru Tribeca и почти полностью перекрыла движение на ул. Фабричная.