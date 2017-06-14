Новосибирская сеть баров откроет заведение в самом центре Москвы

Ул. Кузнецкий мост в Москве. Фото Стаса Соколова
Ул. Кузнецкий мост в Москве. Фото Стаса Соколова

Новосибирская сеть гриль-баров «Шашлыкофф» откроет заведение на ул. Кузнецкий мост в центре Москвы.


О выходе сети на столичный рынок НГС.НОВОСТИ рассказал её основатель и совладелец Андрей Добровольский. По его словам, в арендованном на Кузнецком мосту помещении уже начат ремонт. Открытие заведения намечено на конец лета. 


Кузнецкий мост — одна из известных пешеходных улиц столицы, она проходит по дуге от ул. Большая Дмитровка до ул. Большая Лубянка. Здесь расположены, в частности, торговый центр «ЦУМ», Vogue cafe, Brasserie Most, бар «Камчатка» и т.д.


Заведение сети «Шашлыкофф» в Иркутске. Фото Стаса Соколова
Заведение сети «Шашлыкофф» в Иркутске. Фото Стаса Соколова


«Шашлыкофф» не первая новосибирская сеть, которая выходит столичный рынок. Еще в середине 2000-х экспансию в столицу предприняла сеть столовых «Вилка-Ложка», которая открыла 2 заведения в центре Москве, в том числе одно на Старом Арбате. Позднее проект был свёрнут.


«Вилка-Ложка» на Старом Арбате в 2006 году. Фото Стаса Соколова
«Вилка-Ложка» на Старом Арбате в 2006 году. Фото Стаса Соколова


Вторая волна новосибирских ресторанных брендов пришла в Москву с появления там в 2000 году первой кофейни Traveler's Coffee, которую открыли по франчайзингу. Несколько лет назад к ним присоединились сети «Суши make» (сейчас в столице уже 17 точек), Kuzina (5 точек в Москве) и New York Pizza (4 точки). Подробнее об экспансии новосибирских ресторанных сетей за пределы родного города писал портал НГС.БИЗНЕС.



«Шашлыкофф» называет себя «крупнейшей российской сетью гриль-баров» — под этим брендом работает уже 41 заведение (24 из них собственные, остальные открыты по франчайзингу) в более чем 20 городах России и Казахстана. У компании уже есть бар в Подмосковье — в Мытищах, который открыт в декабре 2016 года. 

Стас Соколов
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