Под Новосибирском обнаружили тысячи бутылок поддельной водки

В городе Оби обнаружили производство поддельной водки

На прошлой неделе сотрудники Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу обнаружили производство поддельной водки под Новосибирском — в городе Оби.





«Со вторника по четверг шли работы [сотрудников РАР на месте подпольного производства].





Там был обнаружен спирт в канистрах, этикетки известных торговых марок — всё было арестовано. Наименования подделок: "Царская Охота", "Белое золото", "Застолье", Finskaya Silver, "Лабиринт". С такими марками мы пока в рознице не встречались.





Возможно, производители пока не успели распространить товар — договор аренды помещения был ещё свежим. Скорее всего, нарушители успели произвести алкоголь, разлили, но реализовать не успели», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Сибирском управлении Росалкогольрегулирования.







Наименование подделок — «Царская Охота» «Белое золото», «Застолье», Finskaya Silver, «Лабиринт»





На территории производства была кустарная линия розлива, 10 тыс. бутылок готовой продукции ёмкостью 0,5 литра без маркировки, 4,5 тыс. литров этилового спирта в 10-литровых пластиковых канистрах и 1,4 тыс. литров 30 % спиртосодержащей жидкости.







Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности)





Сейчас сотрудники ведомства проводят расследование. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).







Две недели назад другой случай подделки продукции обнаружили работники племзавода «Ирмень», крупнейшего производителя молока в Новосибирской области. Они обнаружили творог неизвестного происхождения, который маскировался под их торговую марку.

