Под Новосибирском обнаружили тысячи бутылок поддельной водки
На прошлой неделе сотрудники Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу обнаружили производство поддельной водки под Новосибирском — в городе Оби.
«Со вторника по четверг шли работы [сотрудников РАР на месте подпольного производства].
Там был обнаружен спирт в канистрах, этикетки известных торговых марок — всё было арестовано. Наименования подделок: "Царская Охота", "Белое золото", "Застолье", Finskaya Silver, "Лабиринт". С такими марками мы пока в рознице не встречались.
Возможно, производители пока не успели распространить товар — договор аренды помещения был ещё свежим. Скорее всего, нарушители успели произвести алкоголь, разлили, но реализовать не успели», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Сибирском управлении Росалкогольрегулирования.
На территории производства была кустарная линия розлива, 10 тыс. бутылок готовой продукции ёмкостью 0,5 литра без маркировки, 4,5 тыс. литров этилового спирта в 10-литровых пластиковых канистрах и 1,4 тыс. литров 30 % спиртосодержащей жидкости.
Сейчас сотрудники ведомства проводят расследование. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).
Две недели назад другой случай подделки продукции обнаружили работники племзавода «Ирмень», крупнейшего производителя молока в Новосибирской области. Они обнаружили творог неизвестного происхождения, который маскировался под их торговую марку.
Мария Шевлягина
Фото предоставлены пресс-службой Сибирского управления РАР