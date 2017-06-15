Новосибирцев ждёт противостояние Солнца и Сатурна

Сейчас Сатурн хорошо видно в течение всей ночи
Сейчас Сатурн хорошо видно в течение всей ночи

Сегодня, 15 июня, в небе над Новосибирском можно увидеть, как Сатурн вступит в противостояние с Солнцем.


Планета вступает в конфигурацию противостояния 15 июня в 17:00 — Солнце, Земля и Сатурн встанут примерно на одной линии.


«Планета [Сатурн] видна невысоко над горизонтом, восходя по вечерам и заходя на рассвете. Кольца планеты развернуты максимально, за счёт чего её блеск и равен нулевой величине, и северный полюс обращён к наземным наблюдателям. В телескоп с небольшим увеличением увидеть кольца несложно, также виден и крупнейший спутник Сатурна — Титан», — пояснила специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


По словам специалиста, сейчас Сатурн хорошо видно в течение всей ночи. Новосибирцы могут видеть планету невооружённым глазом, а кольца — в хороший бинокль или в телескоп.


Солнце, Земля и Сатурн выстроятся примерно в одну линию
Солнце, Земля и Сатурн выстроятся примерно в одну линию


Несколько месяцев назад новосибирцы могли полюбоваться противостоянием Солнца и Юпитера.

Ксения Евдокимова
Фото vjanez (Essentials/iStock)
Скриншот solarsystemscope.com

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