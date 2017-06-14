В Новосибирске начался массовый вылет мошек

Пик активности мошек придётся на конец июня – начало июля

Эксперты сообщили о массовом вылете мошек в Новосибирске и рассказали, когда ожидать пика активности этих насекомых.







«Массовый вылет мошек начался на прошедших выходных. Но основная часть вылетит с водоёмов в конце июня – первой декаде июля», — сообщил НГС.НОВОСТИ консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.





Эксперт предупредил, что увеличения численности гнуса можно ожидать уже на этой неделе — этому поспособствует жаркая погода.





«Готовиться нужно к худшему и использовать репелленты, одеваться, особенно детишек [защищать], они всегда очень чувствительны к таким укусам», — сказал Владимир Крыжановский.







По словам эксперта, мошки достаточно далеко разлетаются от мест выплода и встретить их можно в любой части города. Однако больше всего этих насекомых в тех местах, где есть водоёмы и большие зелёные зоны.





Комары, которые доставляют новосибирцам немало неприятных ощущений, стали активны ещё в конце мая. По прогнозам специалистов, этим летом из-за снежной зимы в городе их будет особенно много.