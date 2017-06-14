Автоинспекторы за 4 дня выловили две сотни водителей из-за пьяной езды

204 водителя в состоянии опьянения были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции с 9 по 13 июня
204 водителя в состоянии опьянения были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции с 9 по 13 июня

С середины 9 июня по середину 13 июня на дорогах Новосибирска автоинспекторы задержали 49 водителей, которых заподозрили в пьяной езде.


Всего в Новосибирской области за это время попались 204 таких водителя.


«Было задержано 49 водителей в состоянии опьянения, из них 30 человек были оформлены за отказ от медосвидетельствования по статье 12.26 КоАП РФ, это сразу их лишает права управления транспортным средством»,


— сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В профилактической акции участвовали сотрудники подразделений ДПС ГИБДД Новосибирска и Новосибирской области, которые в местах концентрации аварий проверяли водителей на состояние опьянения, на некоторых улицах были сплошные проверки водителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области. Уточнить конкретные места проверки в ведомстве оперативно не смогли. 


Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до 3 лет.


Напомним, минувшие выходные были увеличены на день из-за праздника Дня России — 12 июня в Новосибирске прошли различные шествия и праздничные концерты.

Мария Шевлягина
Фото Ирины Малыгиной

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