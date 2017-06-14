Водитель катера избежал наказания за жёсткую аварию с катамараном на Обском море

Суд не стал наказывать водителя катера, по вине которого серьёзно пострадала пассажирка катамарана
Суд не стал наказывать водителя катера, по вине которого серьёзно пострадала пассажирка катамарана

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело о столкновении надувной «плюшки» и катамарана на Обском море, которое закончилось для 37-летней женщины тяжелыми травмами.


Инцидент произошёл 6 августа 2016 года в районе пляжа «Бумеранг»


«Судоводитель <…> решил прокатить незнакомых ему людей на надувной "плюшке" <…>, привязанной верёвкой к принадлежащему ему катеру <…> Указав на имеющиеся места в надувной плюшке и усадив в неё ранее незнакомых ему людей, на принадлежащем ему катере <…> вышел на акваторию», — описываются минуты, предшествовавшие аварии, в постановлении мирового судьи судебного участка № 6 Советского района Новосибирска от 23 мая.


Как следует из постановления, во время катания привязанная к катеру «плюшка» столкнулась с катамараном.


Ранее в Муниципальной аварийно-спасательной службе рассказывали, что в результате аварии пострадали три пассажира катамарана — мужчина и 2 женщины, одна из которых потеряла сознание.


Как пояснила НГС.НОВОСТИ гособвинитель, старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Полина Путятова, самые серьёзные травмы получила 37-летняя женщина, сидевшая на надувной лыже катамарана. Врачи обнаружили у неё закрытую черепно-мозговую травму, переломы скулы, носа, орбиты глаза, нижней челюсти и ребра. Эти травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью.


По словам гособвинителя, перед аварией эта женщина увидела, как к катамарану на большой скорости приближается катер. 


«Нырнуть в воду побоялась — опасалась попасть под винт катера. Успела увидеть, что катер сделал резкий маневр, пытаясь отвернуть от катамарана. Также увидела, что к катеру привязана надувная "плюшка". Больше ничего не помнит», — пересказала Полина Путятова показания пассажирки.


Гособвинитель уточнила, что во время столкновения женщина упала в воду и потеряла сознание. «Водитель катера сразу же прыгнул в воду, поддерживал её на поверхности, после чего затащил на свой катер», — описала ситуацию Полина Путятова со ссылкой на знакомого пострадавшей пассажирки, который тоже получил незначительные травмы в этой аварии.


Также в показаниях мужчины говорится, что водитель катера помог выбраться из воды и ему самому, и второй женщине из их компании. После этого за пострадавшими приехал катер со спасателями.


Водитель катера, буксировавшего «плюшку», пошел под суд по обвинению в ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).


Как следует из судебного постановления, свою вину мужчина полностью признал. Серьёзно пострадавшая пассажирка катамарана обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. Женщина указала, что претензий к подсудимому не имеет, так как он перед ней извинился, выплатил ей компенсацию материального и морального вреда. Государственный обвинитель против такого исхода дела не возражала.


В итоге суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон и освободил водителя катера от уголовной ответственности.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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