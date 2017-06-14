На Бориса Богаткова парализовало движение троллейбусов

Обрыв линии электропередачи случился на остановке «Гаранина»

Утром 14 июня на ул. Бориса Богаткова в Новосибирске оборвалась линия электропередачи — движение троллейбусов двух маршрутов оказалось парализовано.







«В троллейбусе говорят по громкой связи, что на Богаткова обрыв контактного провода и троллейбусы направляют по Фрунзе», — сообщил около 9:20 корреспондент НГС.НОВОСТИ.







В диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом пассажира, сказали, что «на Гаранина упала растяжка», и когда движение троллейбусов восстановят, неизвестно.







В районе остановки «Гаранина» встали троллейбусы маршрутов № 7 и 10





Судя по карте городского транспорта Новосибирска, сейчас в районе остановки «Гаранина» скопилось 7 троллейбусов маршрутов № 7 и 10.





Иногда в утренний час пик в Новосибирске затрудняется движение некоторых маршрутов троллейбусов из-за обрыва контактной линии — недавно это произошло на ул. Нарымской.

