В Новосибирск залетели кругосветные путешественники на вертолёте

Штурман экспедиции Наталья Сотникова на встрече в Новосибирске
Штурман экспедиции Наталья Сотникова на встрече в Новосибирске

С 10 по 11 июня в Новосибирске останавливались кругосветные путешественники, которые решили облететь на вертолёте Bell 407 за 50 дней земной шар. 


«Полет был посвящеён пропаганде вертолётного спорта. Это мои друзья, с которыми мы часто видимся на соревнованиях. При остановке в Новосибирске они рассказали, что наш город их лучше всех встретил», — рассказала организатор встречи, мастер спорта по вертолётному спорту и депутат областного Заксобрания Ирина Диденко.


В российско-польской экспедиции WORLD AROUND-2017 приняли участие Максим Сотников — руководитель экспедиции, Марчин Шамборски — второй пилот и Наталья Сотникова — штурман экспедиции.


Кругосветная экспедиция прошла на вертолёте Bell 407
Кругосветная экспедиция прошла на вертолёте Bell 407


По информации пресс-службы Законодательного собрания НСО, экспедиция началась в апреле с аэродрома Конаково, расположенного в Тверской области. Маршрут вертолёта Bell-407 пролегал через воздушное пространство 15 государств: России, Эстонии, Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США (штат Аляска). 


Экипаж преодолел более 36 тыс. км на момент прибытия в Новосибирск. В Новосибирске путешественники 10 июня приземлились на территории вертолётного клуба в посёлке Барлак, расположенном в Мошковском районе. 11 июня они продолжили путешествие. Кругосветное путешествие закончилось 13 июня в Тверской области. 


В апреле НГС.НОВОСТИ рассказывали о семье Клочковых из Новосибирска, которая переплыла Средиземное море на маленькой яхте Lady Mary.

Мария Шевлягина 
Фото zsnso.ru

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