Новосибирцы признались в простудах и ссорах с коллегами из-за кондиционера





Специалисты сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросили офисных сотрудников в Новосибирске и узнали, какую температуру в офисе летом они считают комфортной.





Для исследования специалисты сайта на прошлой неделе опросили около 1 тыс. новосибирцев. Больше половины (75 %) новосибирцев рассказали, что комфортную температуру в их офисах поддерживают кондиционеры. У 17 % опрошенных горожан в здании проведена центральная система вентиляции. У каждого седьмого на рабочем месте стоят напольные вентиляторы. Еще 36 % охлаждают офис по старинке, открывая окна и двери.





«Сами жители города чаще всего спасаются от офисной жары, включая кондиционер, а также пьют больше воды и открывают окна. Каждый десятый, чтобы охладиться, лакомится мороженым.





Постоянно воюет за пульт от кондиционера каждый четвертый опрошенный, еще четверть спорит с коллегами из-за температуры время от времени.





Остальным удается договориться полюбовно», — сообщили аналитики сайта Зарплата.ру.





Опрос показал, что горожане разделились на три лагеря. 40 % новосибирцев поддерживают частые проветривания и предпочитают работать в прохладе. 9 % признались, что они все время мёрзнут и греются горячим чаем даже летом. Большинство же горожан (51 %) за умеренные проветривания, выяснили аналитики.







Несмотря на свои предпочтения, 56 % опрошенных хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера.





При этом уволиться из-за некомфортной температуры могли бы только 12 % новосибирцев, для остальных это несущественный фактор, отметили в пресс-службе сайта Зарплата.ру.





Ранее сайт по поиску работы Зарплата.ру также узнал у новосибирских сотрудников разных компаний, где они планируют провести свой отпуск. Оказалось, что за границу собирается поехать только каждый пятый.