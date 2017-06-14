Глава кредитного кооператива похитила у клиентов больше 27 миллионов

Жертвами кооператива стали свыше 160 клиентов, потерявших более 27,14 млн руб.

В Новосибирске гендиректор кредитного кооператива «Единый капитал» Ирина Пенькова, обвиняемая в хищении у клиентов более 27 млн руб., получила 6,5 лет колонии.





«5 июня началось оглашение [приговора], 7-го закончилось. Оглашение очень долго длилось», — рассказали в Советском районном суде и добавили, что приговор составляет примерно 500 страниц.







Ирина Пенькова создала кредитный потребительский кооператив граждан (КПКГ) «Единый капитал» в середине 2000-х годов. Предпринимательница открыла несколько офисов в городе, укомплектовала штат, в СМИ прошла масштабная рекламная кампания: кооператив предлагал проценты по депозитам, значительно превышающие банковские — от 28 % до 38 % годовых. Кроме того, пайщиков привлекали гарантией возврата вложенных средств по страховке, сообщает «КоммерсантЪ».







Однако, по условиям договора, страховщик возвращал депозит только в случае смерти или недееспособности вкладчика. В 2009 году по заявлениям обманутых клиентов кооператива, которым отказали в возврате вкладов, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По его материалам, в 2006–2008 годах жертвами «Единого капитала» стали свыше 160 клиентов, потерявших в общей сложности более 27,14 млн руб. Тогда Ирине Пеньковой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).







«Судебный процесс по делу начался еще в 2014 году. В прениях сторон гособвинитель просил назначить госпоже Пеньковой семь лет лишения свободы. Со слов гособвинителя издание сообщает, что вину Пенькова не признала и просила об оправдании.





Причиной проблем кооператива предпринимательница называла мировой финансовый кризис.





Однако судья Советского районного суда Сергей Самулин признал женщину виновной и назначил ей 6,5 лет в колонии общего режима. После оглашения приговора обвиняемую взяли под стражу в зале суда. Иски обманутых вкладчиков к Пеньковой будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства, добавляет «КоммерсантЪ».







Приговор в законную силу не вступил.







Один из последних громких приговоров руководителям кредитного кооператива был вынесен в 2014 году — тогда главы «ФинансКредит», похитившие у клиентов 75 млн руб., получили сроки до 6 лет.

