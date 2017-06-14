Бухгалтер получила 200 часов работ в пользу общества из-за долга банкам

Бухгалтер-неплательщица решила не удерживать половину зарплаты в счёт долга и получила 200 часов работ
Бухгалтер-неплательщица решила не удерживать половину зарплаты в счёт долга и получила 200 часов работ

Бухгалтер, решившая не удерживать половину своей зарплаты в счёт долга, получила 200 часов обязательных работ в Новосибирской области.


43-летняя жительница Новосибирской области задолжала банкам 385 тыс. руб. Судебные приставы-исполнители по Куйбышевскому и Барабинскому районам пришли домой к женщине, арестовали ее имущество и продали его, однако для погашения долга суммы не хватило, рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Приставы узнали, что женщина работает бухгалтером и как должностному лицу вручили ей постановление об удержании 50 % зарплаты. «Однако неплательщица решила "на свой страх и риск" не лишать себя зарплаты и продолжать не оплачивать долги», — рассказали приставы.


Деньги, которые должны были быть удержаны из зарплаты неплательщицы, не поступали на счет, поэтому судебный пристав-исполнитель решил проверить бухгалтерию. Приставы установили, что должница, работая главным бухгалтером, решила специально не удерживать часть своей зарплаты.


Дознаватель судебных приставов возбудил в отношении женщины уголовное дело по неисполнению решения суда (ст. 315 УК РФ). В ходе судебного разбирательства подсудимая признала свою вину и раскаялась. Мировой судья Куйбышевского района признала должницу виновной и назначила ей 200 часов обязательных работ.


Обычно такие работы подразумевают уборку улиц, производственных помещений и благоустройство придомовых территорий.


«После вступления приговора в законную силу главный бухгалтер поменяла свои взгляды на погашение задолженности и стала ежемесячно производить удержания из своей заработной платы», — отчитались приставы.


Обязательные работы — частая мера наказания должников. Например, в конце прошлого года приставы отчитывались, что за неуплату алиментов суд отправил 282 должника на обязательные работы сроком от 20 до 150 часов.

Ксения Евдокимова
Фото Игоря Зарембо, РИА Новости

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