«ГАЗель» протаранила маршрутное такси в Академгородке

13 июня на ул. Российская «ГАЗель» протаранила маршрутное такси № 86
13 июня на ул. Российская «ГАЗель» протаранила маршрутное такси № 86

13 июня на ул. Российская в Новосибирске «ГАЗель» протаранила маршрутное такси № 86.

Авария произошла в 20:40. «Маршрутка № 86 двигалась по маршруту, по ул. Российская со стороны ул. Иванова в сторону ул. Героев Труда. 


В этот момент со двора дома ул. Российская, 22 выезжала другая "ГАЗель". После выезда "ГАЗели" маршрутка начала обгон, а "ГАЗель" — поворот налево во двор дома № 37»,


— рассказали специалисты Мобильного приложения «"Автоспас" Новосибирск».


От столкновения «ГАЗель» улетела на тротуар
От столкновения «ГАЗель» улетела на тротуар

В результате аварии, по сообщению очевидцев, маршрутное такси № 86 выехало на встречную полосу, а «ГАЗель»  на тротуар, где она «чудом избежала столкновения с деревом».


В аварии никто не пострадал. 


Маршрутное такси  № 86 после аварии 
Маршрутное такси № 86 после аварии 


Ранее в другой аварии с «ГАЗелью» погиб водитель микроавтобуса — в Кировском районе 8 июня Водитель Toyota Town Ace не справился с управлением и протаранил припаркованную  «ГАЗель».

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus 

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