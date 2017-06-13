«ГАЗель» протаранила маршрутное такси в Академгородке
13 июня на ул. Российская в Новосибирске «ГАЗель» протаранила маршрутное такси № 86.
Авария произошла в 20:40. «Маршрутка № 86 двигалась по маршруту, по ул. Российская со стороны ул. Иванова в сторону ул. Героев Труда.
В этот момент со двора дома ул. Российская, 22 выезжала другая "ГАЗель". После выезда "ГАЗели" маршрутка начала обгон, а "ГАЗель" — поворот налево во двор дома № 37»,
— рассказали специалисты Мобильного приложения «"Автоспас" Новосибирск».
В результате аварии, по сообщению очевидцев, маршрутное такси № 86 выехало на встречную полосу, а «ГАЗель» на тротуар, где она «чудом избежала столкновения с деревом».
В аварии никто не пострадал.
Ранее в другой аварии с «ГАЗелью» погиб водитель микроавтобуса — в Кировском районе 8 июня Водитель Toyota Town Ace не справился с управлением и протаранил припаркованную «ГАЗель».
Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus