Новосибирцы оккупировали отделение Почты России из-за задержек в выдаче посылок

20 новосибирцев отказались выходить из помещения Почты России из-за задержек в выдаче посылок

Вечером 13 июня около 20 новосибирцев отказались выходить из помещения Почты России, расположенного на ул. Лазурной, 6, — сотрудники почты вызвали Росгвардию, чтобы разогнать толпу.





«Мы были в очереди, пытались получить посылку. Там люди собирались стоять, чуть ли не ночевать — всего около 20 человек, — требовали отдать им посылки. Это отделение очень маленькое и не справляется с объёмом посылок. Люди стали делать заказы в другое почтовое отделение, на Панфиловцев, но посылки всё равно приезжают на Лазурную. Я не могу уже вторую неделю забрать свою посылку.





Люди в очереди говорили, что у них сегодня последний день [чтобы забрать посылку], иначе её обратно отправят»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Лилия Кулакова.





Другой очевидец конфликта рассказал НГС.НОВОСТИ, что конфликты начались около двух недель назад, когда это отделение сменило режим работы: «Официально режим работы Почты России с 8 утра до 20 часов вечера — этот режим висел на вывеске на входе. Две недели назад появилась бумажка нового графика работы — с 11 до 19. Это выглядит как беспредел, потому что начальник выпустил приказ, а на «горячей линии» остался старый режим работы. Сегодня в очередной раз поехал в 18 часов за посылкой, до 20 простоял — человек 20 отказались уходить после 20 часов вечера.





В итоге сотрудники почты нажали тревожную кнопку, приехала полиция»,





— рассказал Богдан Митяев.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили информацию: «На место выезжал экипаж вневедомственной охраны Нацгвардии по срабатыванию тревожной кнопки».







«Полиция [работники Росгвардии] приехала, посидела немного, никого не разгоняла, понимающе отнеслись к проблеме. Никого не оштрафовали, не задержали», — отметил Богдан.







Оперативных комментариев у сотрудников Почты России корреспонденту НГС.НОВОСТИ получить не удалось — официальный запрос в пресс-службу компании был направлен вечером 13 июня.







Ранее в одном из отделений Почты России случилась другая ситуация — новосибирец получил по почте кусок пластилина вместо смартфона, который он заказал в интернет-магазине AliExpress.