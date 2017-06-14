В Новосибирске упало число квартир без отделки в новостройках

Специалисты N1.RU проанализировали рынок объявлений за последние 9 месяцев и выяснили, что число предложений о продаже новостроек без отделки сократилось.







Эксперты изучили 30 тыс. объявлений, которые были поданы с сентября 2016 года по май 2017 года.







Согласно результатам исследования N1.RU, сейчас доля квартир с черновой отделкой в общем объёме предложений новостроек составляет всего 13 % — это на 12 % меньше, чем в сентябре прошлого года.





При этом квартир с чистовой отделкой стало больше на 10 %. Число готовых к проживанию квартир в новостройках при этом не изменилось.







Кроме того, упала и стоимость квартир вообще без отделки: если 9 месяцев назад подобные варианты средней площадью 48 кв. м предлагали в среднем за 2,15 млн руб, то сегодня такая квартира обойдётся уже в 2 млн руб.





Квартиры с отделкой под ключ, напротив, подорожали на 14,4 %: с 2,36 до 2,7 млн руб. при средней площади 51 кв. м.







Больше всего «черновых» новостроек аналитики насчитали в Кировском районе — их доля в общем предложении составила 43 %. Кировский район при этом ранее оказался самым богатым на жильё экономкласса. Лидером по предложению новостроек с отделкой под ключ оказался Ленинский район — они занимают треть всех вариантов.







По предположению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, отделка под ключ перестаёт быть признаком только дешёвого жилья. «Сейчас среди покупателей среднего класса есть и те, кто не хотел бы самостоятельно заниматься масштабным ремонтом квартиры. Вероятно, поэтому в тех районах, где сейчас много новостроек в разных ценовых сегментах, у покупателей большой выбор квартир с разным видом отделки», — считает она.