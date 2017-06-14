Татуированная девушка попала в базу неформальных моделей после конкурса красоты

Майской победительницей конкурса татуированных красавиц салона Alpha.Tattoo стала девушка по имени Джо

В Новосибирске прошёл конкурс красоты среди татутированных моделей «Мисс Alpha.Tattoo».







Организатором мероприятия стал тату-салон Alpha.Tattoo, который запустил ежемесячные конкурсы.





«Это уже четвертый конкурс.





Мы таким образом подбираем базу неформальных моделей. У нас в Новосибирске это не развито.





А у американцев есть аналог — сайт неформальных девушек. Постепенно это стало сетью, где девушки могли зарабатывать благодаря своей внешности. В России нет ничего подобного, а креативной молодёжи очень много. Но они не знают, куда пойти фотографироваться, какой образ придумать. <…> Мы для таких людей устраиваем фотосессии, дарим призы — бесплатный пирсинг или татуировка. Летом у нас запланирован большой мотопробег с нашими моделями», — рассказала владелица салона Alpha.Tattoo Виолетта Крамер.

В тату-салоне рассказали, что собирают базу неформальных моделей — с тату, пирсингом, яркими волосами и т.п.





Победительницей майского конкурса стала 28-летняя конкурсантка под именем Joe River-Young. «Меня так все и зовут — Джо», — представилась корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка, которая, по собственному признанию, имеет возможность нигде не работать, чем и пользуется.







Виолетта Крамер заметила, что главное требование ко всем, кто хочет участвовать в конкурсе, — наличие на теле тату. Неформальные модели, как уточнила владелица тату-салона, это девушки с большим количеством пирсинга, татуировок, с яркими крашеными волосами, любительницы косплея и т.п.



Этим летом в салоне хотят провести большой мотопробег со своими неформальными моделями





В новосибирске часто проходят необычные конкурсы красоты. Например, в вечером 28 мая в Harat's pub на ул. Фрунзе в Новосибирске выбрали «Мисс Готику».