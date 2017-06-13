Руководство футбольной «Сибири» заявило об обновлении 60 % команды

Сергей Кирсанов
Сергей Кирсанов

Главный тренер новосибирского футбольного клуба «Сибирь» Сергей Кирсанов заявил, что в новом сезоне состав футболистов обновят больше чем наполовину.


«Как это ни банально, но задача будет — побеждать в каждом матче. Мы уже четыре года не попадали в десятку в ФНЛ, так что хочется туда вернуться. И, конечно, в первую очередь нельзя доводить команду до такого состояния, как было в конце прошлого сезона. Команда будет обновлена процентов на 60, поэтому сразу что-то может не пойти, но я думаю, что всё будет нормально», — рассказал Кирсанов в интервью пресс-службе клуба.


Сергей Кирсанов добавил, что у «Сибири» истекли контракты с Максимом Вотиновым, Евгением Качаном, Никитой Безлихотновым, Вячеславом Ларенцом, Ильёй Труниным, закончил карьеру Томаш Выходил, на 6–7 месяцев из тренировочного процесса выбыли Артём Коржунов и Эдуард Богданов.


«Таким образом, в обойме сейчас 10–12 футболистов, поэтому на сбор, который начинается 14 июня, приглашена большая группа потенциальных новичков из команд ФНЛ и ПФЛ. Будем смотреть, как ребята себя проявят», — отметил главный тренер.


Он добавил, что футболистов молодёжной команды «Сибири» будут привлекать к тренировкам, однако им «по своим кондициям» ещё рано играть в основном составе в ФНЛ.


Тренер рассказал, что первую неделю сбора, который пройдёт на базе «Олимпийская», тренеры будут просматривать потенциальных новичков, а футболистов ждёт больше игровых упражнений. На второй неделе сбора начнётся работа над физической формой, а затем останется около 10 дней на то, чтобы наиграть игровые звенья, стандартные положения и определиться с игровой схемой. Кроме того, во время сборов запланированы две контрольные игры с «Томью».


Сезон ФНЛ 2017/2018 стартует 8 июля, в первом матче «Сибирь» дома встретится со «Спартаком-2». Прошлый сезон новосибирский клуб завершил на 15-м месте и сохранил место в ФНЛ.


9 июня ФК «Сибирь» объявил, что руководство клуба решило продлить контракт с главным тренером Сергеем Кирсановым.

Ксения Евдокимова
Фото fc-sibir.ru

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