Гиревик из Новосибирска завоевал бронзу на чемпионате России

Евгений Бутенко на чемпионате России по гиревому спорту

Спортсмен из Новосибирска Евгений Бутенко завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по гиревому спорту, который проходил с 9 по 13 мая в Томске.





«Всего в чемпионате приняло участие 7 новосибирцев, Бутенко единственный, кто награды завоевал», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.





Евгению Бутенко 22 года, в чемпионате России он принял участие второй раз. В прошлом году ему не удалось войти в тройку победителей. В этом чемпионате Бутенко завоевал бронзу в толчке по длинному циклу в весовой категории до 63 кг — новосибирцу удалось совершить 67 толчков 32-килограммовой гири. На первом месте оказался Алексей Рябков из Тюменской области (73 толчка), на втором — Гаджимирза Гаджимутилимов из Калужской области (71 толчок).





В классическом двоеборье этой же весовой категории Бутенко получил «бронзу» за совершение 117 толчков и 148 рывков. Золотую медаль завоевал гиревик Джони Бенидзе из Санкт-Петербурга (145 толчков и 144 рывка), серебряную — Алексей Рябков из Тюменской области (127 толчков и 146 рывков), рассказали в НЦВСМ.

«Два новосибирца были совсем рядом с третьем местом, так что потенциально могло бы быть ещё 2 медали для Новосибирска. За последний год-два у нас Федерация гиревого спорта Новосибирска неплохо себя показывает — на отборочных в Омске мы стали третьими по командной части», — рассказал Евгений Бутенко.

Благодаря завоеванным медалям у Бутенко появились шансы на участие в чемпионате Европы в 2018 году, отметил спортсмен. Помимо этого, Бутенко отобрался на первенство мира для спортсменов до 22 лет, который пройдёт в ноябре в Южной Корее.







Евгений Бутенко учится в Новосибирском аграрном университете. Молодого человека тренирует его отец Александр Бутенко. В октябре 2016 года юноша стал победителем мирового первенства по гиревому спорту.