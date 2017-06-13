Коллекционер собрал старинные снимки Ново-Николаевска, сделанные неизвестными фотографами

Временная станция Кривощёково
Временная станция Кривощёково

Житель Москвы собрал коллекцию старинных фотографий Транссибирской дороги конца XX века, в которую вошли фотографии Ново-Николаевска.


«Коллекция оригинальных фотографий собрана по частям, покупалась на рынках и в антикварных лавках Москвы и Санкт-Петербурга.


10 фотографий стоят около 50 тыс. руб., рыночная цена коллекции составляет более 150 тыс.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец коллекции, пожелавший остаться анонимным. Авторов фотографий обнаружить не удалось, добавил мужчина. Сейчас коллекционер ищет покупателя.


Вид на село в Ново-Николаевске
Вид на село в Ново-Николаевске


Мост через реку Обь
Мост через реку Обь


Фотоснимки сделаны в 1892–1896 годах. На фото попали железнодорожная станция Обь, вид на село и железнодорожный мост Ново-Николаевска. Помимо Ново-Николаевска в коллекции присутствуют фотографии Тобольска и Челябинска, несколько фотографий зданий со станции Уфалей в Челябинской области, Депленский разъезд, мост через реку Ишим, вокзалы станций Петропавловск и Курган. 


Как рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, в коллекции собраны достаточно известные фотографии. «Они из "Альбома видов Западно-Сибирской и Екатеринбурго-Челябинской железных дорог 1892–1896 гг.", который есть в крупных библиотеках», — отметил Голодяев.


Голодяев добавил, что снимки есть у него в электронном виде, а их оригиналы могут представлять интерес для коллекционеров.


«Для предметных коллекционеров они могут представлять определённую ценность, особенно если представлены не разрозненно, а единым альбомом»,


 — пояснил сотрудник музея.


Мост через Обь, соединение пролётов
Мост через Обь, соединение пролётов


О других раритетных снимках НГС.НОВОСТИ рассказывали накануне 9 Мая — тогда на монументе Славы в Новосибирске появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.

Мария Шевлягина
Фото предоставлены владельцем коллекции

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