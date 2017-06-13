Коллекционер собрал старинные снимки Ново-Николаевска, сделанные неизвестными фотографами
Житель Москвы собрал коллекцию старинных фотографий Транссибирской дороги конца XX века, в которую вошли фотографии Ново-Николаевска.
«Коллекция оригинальных фотографий собрана по частям, покупалась на рынках и в антикварных лавках Москвы и Санкт-Петербурга.
10 фотографий стоят около 50 тыс. руб., рыночная цена коллекции составляет более 150 тыс.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец коллекции, пожелавший остаться анонимным. Авторов фотографий обнаружить не удалось, добавил мужчина. Сейчас коллекционер ищет покупателя.
Фотоснимки сделаны в 1892–1896 годах. На фото попали железнодорожная станция Обь, вид на село и железнодорожный мост Ново-Николаевска. Помимо Ново-Николаевска в коллекции присутствуют фотографии Тобольска и Челябинска, несколько фотографий зданий со станции Уфалей в Челябинской области, Депленский разъезд, мост через реку Ишим, вокзалы станций Петропавловск и Курган.
Как рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, в коллекции собраны достаточно известные фотографии. «Они из "Альбома видов Западно-Сибирской и Екатеринбурго-Челябинской железных дорог 1892–1896 гг.", который есть в крупных библиотеках», — отметил Голодяев.
Голодяев добавил, что снимки есть у него в электронном виде, а их оригиналы могут представлять интерес для коллекционеров.
«Для предметных коллекционеров они могут представлять определённую ценность, особенно если представлены не разрозненно, а единым альбомом»,
— пояснил сотрудник музея.
О других раритетных снимках НГС.НОВОСТИ рассказывали накануне 9 Мая — тогда на монументе Славы в Новосибирске появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.
Мария Шевлягина
Фото предоставлены владельцем коллекции