Коллекционер собрал старинные снимки Ново-Николаевска, сделанные неизвестными фотографами

Временная станция Кривощёково

Житель Москвы собрал коллекцию старинных фотографий Транссибирской дороги конца XX века, в которую вошли фотографии Ново-Николаевска.





«Коллекция оригинальных фотографий собрана по частям, покупалась на рынках и в антикварных лавках Москвы и Санкт-Петербурга.





10 фотографий стоят около 50 тыс. руб., рыночная цена коллекции составляет более 150 тыс.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец коллекции, пожелавший остаться анонимным. Авторов фотографий обнаружить не удалось, добавил мужчина. Сейчас коллекционер ищет покупателя.





Вид на село в Ново-Николаевске





Мост через реку Обь





Фотоснимки сделаны в 1892–1896 годах. На фото попали железнодорожная станция Обь, вид на село и железнодорожный мост Ново-Николаевска. Помимо Ново-Николаевска в коллекции присутствуют фотографии Тобольска и Челябинска, несколько фотографий зданий со станции Уфалей в Челябинской области, Депленский разъезд, мост через реку Ишим, вокзалы станций Петропавловск и Курган.





Как рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, в коллекции собраны достаточно известные фотографии. «Они из "Альбома видов Западно-Сибирской и Екатеринбурго-Челябинской железных дорог 1892–1896 гг.", который есть в крупных библиотеках», — отметил Голодяев.





Голодяев добавил, что снимки есть у него в электронном виде, а их оригиналы могут представлять интерес для коллекционеров.





«Для предметных коллекционеров они могут представлять определённую ценность, особенно если представлены не разрозненно, а единым альбомом»,





— пояснил сотрудник музея.





Мост через Обь, соединение пролётов





О других раритетных снимках НГС.НОВОСТИ рассказывали накануне 9 Мая — тогда на монументе Славы в Новосибирске появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.