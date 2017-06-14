Отключение горячей воды коснулось ряда улиц в Дзержинском и Калининском районах

Горячую воду жителям включат 24 июня





Сегодня, 14 июня, в Новосибирске начался второй этап испытаний тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4.





Без горячей воды жители проведут 1,5 недели — с 14 по 24 июня.







Горячую воду отключат в зданиях, находящихся в Дзержинском и Калининском районах на ул. Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская, Александра Невского, Богдана Хмельницкого и Народная.







«Технические работы будут вестись поэтапно, с минимизацией времени ограничения потребителям подачи горячей воды и количества одновременно отключенных потребителей. При этом подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам будет происходить раньше указанной даты, по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. Для сокращения сроков работы будут вестись круглосуточно», — сообщили в пресс-центре мэрии.







Ранее в АО «СИБЭКО», которое проводит испытания, говорили, что при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. «Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в августе 2017 года», — сообщали в компании.







К первому этапу испытаний по зоне ТЭЦ-4 энергетики приступили 29 мая. А гидравлические испытания в 2017 году начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 15 мая.

